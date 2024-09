Finanční polštář oceníte v mnoha nečekaných situacích. Našetřené peníze vám totiž dávají pocit stability a jistoty, když musíte řešit nenadálý větší výdaj, jste zdravotně indisponovaní nebo náhle přijdete o příjem. Myslíte si, že nemůžete šetřit, když splácíte půjčku? V tom případě se zaměřte na poplatky, které se s půjčkou pojí. Právě na těch můžete zbytečně přeplácet.

Foto: amnaj / stock.adobe.com

Víte, kolik měsíčně utratíte na poplatcích?

Ještě než se rozhodnete pro úvěr, dobře si pročtěte předloženou smlouvu. Někteří poskytovatelé si totiž účtují poplatky za nejrůznější služby, ale nejen za ně. Pokud chcete splácet co nejvýhodněji, zaměřte se na to, kolik zaplatíte:

na úrocích,

na vedení účtu či úvěru,

na doplňkových službách.

Tyto poplatky vám totiž mohou půjčku významně prodražit. Proto se vyplatí srovnávat nabídky půjček na trhu a vybrat si tu nejvýhodnější. Ušetřené peníze můžete investovat jinam. Třeba jimi zaplatíte dětské kroužky nebo tarif za telefon. Můžete je využít také jako peníze, které budete pravidelně odkládat stranou nebo jimi umoříte splátky.

Co je to konsolidace půjček pro dlužníky?

Jestliže máte více úvěrů, zkuste popřemýšlet o možnosti konsolidace. Jak funguje konsolidace půjček? Jde o spojení několika půjček do jedné, což vám významně zjednoduší splácení. Jaké úvěry je možné sloučit dohromady? Například:

kontokorenty,

stávající půjčky,

kreditní karty,

nákupy na splátky,

finanční leasingy.

Co vám sloučení několika půjček do jedné přinese? Třeba to, že všechny úvěry splácíte pouze v jednom termínu, ušetříte na poplatcích, můžete získat lepší úrok a přizpůsobit si pravidelnou výši splátky.

Konsolidaci půjček pro dlužníky můžete provést jednoduše i online z pohodlí svého domova. Vyřídíte ji v jakoukoliv denní i noční hodinu. Sjednání můžete provést i telefonicky. Co budete pro sloučení úvěrů potřebovat? Záleží na poskytovateli, ale obvykle se jedná o: