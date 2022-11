Královna islandské krimi připravila pro Freyju a Huldara nejsložitější případ jejich kariéry.

Yrsa Sigurðardóttir představuje temný příběh s názvem Ticho, který začíná zmizením spícího nemluvněte z kočárku u luxusní vily uprostřed chladného dne v Reykjavíku. Na jeho místě leží cizí mrtvé dítě.

O jedenáct let později objeví detektiv Huldar se svou nadřízenou Erlou v kufru odstaveného auta v Reykjavíku části rozsekaného ženského těla. Co tu ale chybí, je hlava oběti. Vyšetřovací tým, do něhož už oficiálně patří i dětská psycholožka Freyja, se pustí do vyšetřování jednoho z nejtěžších případů, který je stále zamotanější, vrací se do minulosti a jeho vyřešení se zdá být v nedohlednu.

Oblíbená dvojice vyšetřovatelů se vrací naposledy

To těžce nese Huldarova těhotná nadřízená Erla. Dře dnem i nocí, protože se bojí o své místo i reputaci, pokud případ nestihne včas vyřešit. O svém těhotenství, stejně jako o otci dítěte se ale odmítá bavit. Mezi Freyjou a Huldarem stále „něco“ je, mají však dohodu, že své soukromí nebudou tahat do práce. Vše ještě zkomplikuje nečekané obvinění Freyji z porušení policejního protokolu. A vůbec není jisté, zda jí Huldar bude schopen pomoci.

V Tichu, posledním dílu série Freyja & Huldar, si hlavní hrdinové nejen sáhnou na své dno, ale budou muset pro vyřešení několika případů v jednom spojit své síly, aby překonaly hradbu mlčení, skrývající mnoho zlého.

