Žlučník dokáže pořádně potrápit, zejména ve vánoční době plné dobrého jídla a pití. A laparoskopická cholecystektomie operace žlučových kamenů je jedním z nejčastějších typů chirurgických operací.

Jindřich Šebor, primář chirurgie Centra jednodenní chirurgie nemocnice Privamed | Foto: Nemocnice Privamed

Odstraňuje se při ní pomocí čtyř vpichů celý žlučník. Jde o tzv. miniinvazivní přístup, v současnosti převládá a proti klasické operaci, která se prováděla z jednoho většího řezu, přináší nemocnému nesrovnatelný pooperační komfort a znatelně kratší dobu rekonvalescence.

Operatéři Centra jednodenní chirurgie nemocnice Privamed jich udělají stovky za rok.

„Byly to jedny z prvních laparoskopických výkonů a rychle se ujaly v celém světě. V našem centru operujeme výhradně laparoskopicky, plánovaně a výkon plně hradí zdravotní pojišťovny. Velkou výhodou je, že si pacient může naplánovat termín operace podle svých potřeb,“ říká primář chirurgie Centra jednodenní chirurgie Jindřich Šebor, který se laparoskopii věnuje desítky let.

Jak probíhají operace v Centru jednodenní chirurgie?

Pacient přichází ráno na lačno, ten den ho odoperujeme. Tak to ve většině zdravotnických zařízení nefunguje, většinou pacient nastoupí už den před plánovanou operací. U nás po výkonu co nejdříve vstává, dostává lehké jídlo. Druhý den ráno po vizitě, pokud je všechno v pořádku, může domů. Podmínkou operace v režimu jednodenní péče je, aby měl k sobě zajištěného nějakého blízkého člověka, který ho odveze a je s ním. Pokud to stav jednoznačně nedovoluje, zdrží se u nás pacient o den až dva dny déle. I když se o operaci žlučníku traduje, že je to banalita, není to pravda. Každý výkon s sebou přináší rizika.

Kolik lidí u vás zůstává déle než jeden den?

Je třeba připomenout, že pojem jednodenní chirurgie zahrnuje pobyt v nemocnici až do tří dnů. Od nás odchází do domácího ošetřování 99 procent pacientů po jednom dni, procento zůstává maximálně dva dny. Jsme zkušený tým tří chirurgů, který má za sebou množství laparoskopických výkonů a dokáže zkušenosti využít ve prospěch pacienta. Ten má díky laparoskopickému výkonu nižší bolesti a rychleji se zotavuje. A důležité je i to, že ví, že půjde domů po jednom dni, má to tak nastavené v hlavě a ono to skutečně funguje. Navíc máme velmi dobře zvládnutou léčbu bolesti.

Co si pod tím mají pacienti představit?

Každý klient je v našem centru dvakrát dopředu vyšetřený chirurgem a anesteziologem, dostane veškeré informace a stará se o něj jeden lékař operatér za pomoci anesteziologa, který stanoví tu nejoptimálnější anestézii pro samotný výkon a pak medikaci na léčbu bolesti. Pacientovi je k dispozici jeho operatér až do úplného vyléčení, ať už například radou po telefonu, ale pokud je to potřeba, přijede kvůli němu do Centra jednodenní chirurgie i o víkendu. Příslužba v centru navíc funguje 24 hodin 7 dní v týdnu.

O kolik se zkrátí doba rekonvalescence?

Je to individuální, záleží na zaměstnání, které člověk vykonává, a na tom, jak se cítí. Obecně je ale možné říci, že doba rekonvalescence oproti klasické operaci se zkrátí přibližně o polovinu. Tedy ze čtyř pěti týdnů na čtrnáct dní. Někdy se pacient vrátí do normálního života i podstatně dříve.

Musí držet přísnou dietu?

Pacienti bývají přesvědčení, že budou mnoho dní o čaji a sucharech a pak si budou muset dávat celý život pozor na to, co jedí. Ale to je mýtus. Už za těch 14 dní, pokud je vše v pořádku, si mohou dopřát běžné jídlo, postupně třeba i grilované maso. Sami pacienti nám to potvrzují, říkají, jak je úžasné, že si mohou zase dávat jídla, která jim kdysi vyvolávala žlučníkové záchvaty. Velmi rychle se vrací k normálnímu životu včetně fyzické zátěže, sportu a podobně.

