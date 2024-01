Rozhovor s Radomilem Goldem, místopředsedou představenstva Sedlecký kaolin a.s.

Jaký byl rok 2023 pro společnost Sedlecký kaolin?

Rok 2023 byl pro SK a.s. rokem, kdy jsme museli zvládnout stále vysoké ceny energií, začít se vyrovnávat se sílící konkurencí, ustát tlak na snižování cen našich produktů, zabezpečit budoucí rozvojové investice a pokračovat ve snaze zajistit kontinuální přístup k surovinové základně. Rok to nebyl jednoduchý, ale přesto můžeme na jeho konci konstatovat, že se většina úkolů povedla zvládnout a budeme věřit, že se celá řada našich snah pozitivně promítne do roku 2024.

Společnost investuje finanční prostředky do ekologie, revitalizací - co se v roce 2023 povedlo?

Vybudovali jsme celou řadu zařízení pro přírodní sušení, zejména bentonitu, s cílem snížit energetickou náročnost v rámci úpravárenského procesu. Dále se připravujeme na výstavbu FTVE o výkonu 1 MWh, která nám pomůže snížit energetickou závislost závodu Božičany. Sanace a rekultivace probíhali v plánovaném rozsahu.

Sedlecký kaolin patří ke stabilním zaměstnavatelům v Karlovarském kraji. Plánujte na rok 2024 propouštění zaměstnanců?

Přes veškeré ekonomické a legislativní nejistoty propouštění zaměstnanců neplánujeme.

Situace kolem energii stále neutichla. Podle ekonomů bude rok 2024 složitý. Jak ovlivňují ceny energií právě společnost Sedlecký kaolin?

Smutnou pravdou je, že některé okolní státy v rámci EU mají energie stále levnější než v ČR. Mnohem závažnější je ovšem fakt, že Asie i USA mají energie za zlomek těchto cen a postupně dochází k prudkému oslabování konkurenceschopnosti, zvláště energeticky náročnějších firem. U nás se to promítá do tlaku našich odběratelů na snižování cen produktů, tím bude docházek k poklesu tržeb a omezování investic. Musíme se na tuto oblast důkladně zaměřit a hledat nová řešení, která nám pomohou zachovat, případně i rozšířit naše odbytové teritorium.

Společnost podporuje v regionu řadu společenských, kulturních a sportovních akcí, dále pak sociální služby a spolky, sportovce - bude rozsáhlá podpora těchto aktivit pokračovat i v roce 2024?

AD 5) Ano, pokud nám to ekonomická situace dovolí, bude chtít určitě zachovat maximum podpory kterou různým subjektům poskytujeme.

Co by jste popřál zaměstnancům, jejich rodinám, odběratelům a dalším spolupracovníkům do roku 2024?

Ad 6) Především chceme všem velice poděkovat za jejich bezvadnou práci, které si velice vážíme a plně si uvědomujeme, že je pro naši společnost naprosto klíčová. Přejeme tímto všem našim zaměstnancům i jejím rodinným příslušníkům v novém roce 2024 jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a celkové spokojenosti.