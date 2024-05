Získat půjčku už dnes není nic složitého. Dokonce ani nemusíte opouštět teplo svého domova. Spousta nabídek je dostupných online. Stačí pár kliknutí a do čtvrt hodiny máte peníze na účtu. Bez starostí a bez dlouhého prověřování. Jenže to je právě ten kámen úrazu.

Samozřejmě vám online do patnácti minut nikdo nepůjčí pět milionů. Bavíme se tu o půjčkách v nižších hodnotách. I ty jsou ale četně využívané, třeba jako půjčky do výplaty, když na konci měsíce nezbývá na jídlo, nebo se zrovna rozbije pračka. I takový úvěr vás ale může přivést do velkých dluhů, pokud nejste schopní ho řádně splácet.

Půjčka online od nebankovní společnosti

Banky zůstávají stále konzervativní. I pro půjčku v nižší hodnotě si budete muset přijít na pobočku a projít si celým kolečkem hodnocení vašich příjmů a počítání vašeho skóre. Když neprojdete, úvěr nedostanete.

Nebankovní společnosti to dělají jinak. Půjčka online je díky tomu dostupná skoro komukoliv. Není pravda, že by vás vůbec neprověřovaly. I ony mají přístup do BRKI a NRKI (Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací), kde jsou uvedeny informace o tom, zda máte nějaké dluhy, a jestli jste v minulosti dobře spláceli. Mají ze zákona povinnost si vás prověřit. Někdy vám ale půjčí i tehdy, když máte na krku nějaký škraloup z minulosti. Vyrovnají to vyšším úrokem. Co má ale člověk dělat, když peníze potřebuje? Samozřejmě si úvěr vezme i s méně výhodnou úrokovou sazbou.

Před pár kliknutími je třeba se zamyslet

Půjčka online se dá získat opravdu velmi rychle. Klienti častokrát všechno odklikají, aniž by si úvěr propočítali a dobře si pročetli smlouvu, kterou stvrzují. A to je velká chyba.

Než se rozhodnete jakýkoliv úvěr uzavřít, měli byste si dobře rozmyslet následující:

Půjčujete si na opravdu nezbytnou věc? Úvěr na pračku smysl dává, bez ní se dlouho fungovat nedá. Naopak půjčka na dovolenou nebo vánoční dárky je nesmysl, protože bez toho se obejdete. Ano, budete se muset trochu omezit, ale to je nic proti omezování, které by nastalo v případě, že byste se dostali do vážných finančních potíží.

Budete schopní úvěr tak, jak je nastavený, splácet? Před uzavřením půjčky online vždycky vidíte, kolik celkově splatíte a jaké jsou vaše měsíční splátky. Dobře si spočítejte, zda budete schopní je pravidelně hradit. V případě online úvěru to za vás nikdo počítat nebude. Sepište si příjmy a výdaje a podívejte se, kolik vám zbude. Je to na splátku dostatečné?

Není ve smlouvě něco podezřelého? Smlouvy jsou dlouhé a nikomu se nechtějí číst. Tady jde ale o peníze. Proto si ten čas udělejte a přečtěte si smlouvu, ať pak nejste překvapení z nevýhodných podmínek, jako jsou poplatky za předčasné splacení nebo obrovské sankce za pozdní splátku.

Jde o ověřenou společnost? Klíčové je, aby společnost měla licenci České národní banky a zároveň byla zapsána v obchodním rejstříku. Licence od ČNB je důkazem určité spolehlivosti a kvality. ČNB všechny poskytovatele pečlivě prověřuje, než jim licenci udělí.

Co když nebudete schopní splácet? Je férové, abyste měli možnost odkladu splátek. Každému se může stát, že se dostane do pracovní neschopnosti či onemocní a přijde o příjem. Solidní poskytovatelé tyto výhody nabízí.

Pokud bude vše v pořádku, zřejmě jste narazili na spolehlivého poskytovatele úvěrů. Půjčky online obecně nejsou nijak nebezpečné nebo rizikové, pokud k nim přistupujete zodpovědně.

Co můžete u online úvěru očekávat?

Solidní poskytovatel úvěru nedává úvěr každému. I u online úvěru očekávejte některé formality. Všechno ale bude rychlejší než v bance, protože vše vyřešíte online.

Běžné je například ověřování identity, které zvládnete jednoduše třeba přihlášením přes vaše bankovní ID, případně přes Kontomatik. Zcela běžně po vás poskytovatel online půjčky může chtít také doložit příjem – postačí výpis z účtu nebo fotka výplatní pásky. U cizinců se dokládá trvalý pobyt v ČR. Ukazujete i občanský průkaz (jeho fotografii), že není propadlý.

Většina nebankovních poskytovatelů úvěrů někde na webu uvádí i reprezentativní příklad úvěru. Obvykle bývá popsaný malými písmeny někde dole. Najděte si ten příklad, přečtěte si ho a udělejte si představu. Podívejte se především na hodnotu RPSN – roční procentní sazbu nákladů. Ta vypovídá více než úroková sazba, protože zahrnuje kromě úroků i všechny další poplatky, které poskytovateli odvedete.

Online půjčky si v klidu porovnáte

Výhodou online úvěrů je jednoznačně rychlost jejich zařízení a také mírnější podmínky než u bank. Nesporným plusem je ale i možnost vidět všechno online z pohodlí domova. Není nutné chodit do různých bank a ptát se, jakou částku by vám půjčily a za jakých podmínek.

Místo toho se na chvíli posadíte k počítači a sami si uděláte srovnání. Existují dokonce webové srovnávače, které tu práci udělají za vás a nabídnou vám jenom výsledky porovnání – v těch vidíte černé na bílém kde, kolik, na jak dlouho, s jakými úroky a dalším podmínkami. Pak je snadné sáhnout po té nejlepší pro vás.

Co dělat v případě ukvapeného rozhodnutí?

Zařídit si půjčku online je skutečně jednoduché. Může se stát, že si požádáte o úvěr, o kterém nakonec zjistíte, že není tak výhodný. Co s tím? Ještě jednou si prostudujte smlouvu a podmínky úvěru. U solidních poskytovatelů je běžné, že můžete od půjčky odstoupit bez udání důvodu, a to třeba i do 14 dnů. Takové podmínky nabízí například DSCredit.cz.