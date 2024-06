Jsou firmy, které v souvislosti se svým podnikáním mluví o srdci. A pak firmy, které srdcem skutečně podnikají. Skvělým příkladem druhého jmenovaného je firma KAMPOS v Kuřimi. Její příběh je jako vystřižený z encyklopedie podnikání s hodnotami.

Stanislav Sehnal, majitel firmy KAMPOS | Foto: KAMPOS

Když není na růžích ustláno, nebylo, a nebude nikdy! A děkujme za to! Proč? Pokud by na růžích ustláno bylo, co by nás dále provokovalo, popohánělo a dávalo výzvy? Ustrnuli bychom bez rozvoje, motivace, bez budoucnosti. A to nechceme, alespoň my v KAMPOSu ne!

„Malá firma, bez silného zázemí, bez matky v zahraničí nemá na růžích ustláno nikdy. „Boj o přežití“ je její každodenní chléb. Taková firma se musí stát pro ostatní partnerem na jiné než obchodní platformě. Na platformě silných stránek jako jsou pružnost, rychlé reakce na změnu, spolupráce, slušnost, vztahy a pomoc při řešení problémů. Firma založená na vztazích, spolupráci, čestnosti a lidskosti nemá sice na růžích ustláno, ale je svobodná a má možnost se sama rozhodovat,“ říká na úvod majitel firmy KAMPOS Stanislav Sehnal.

Zdroj: KAMPOS, s.r.o.

Příběh firmy

KAMPOS slaví v letošním roce čtvrt století existence, ale současnost firmy, dá se bez nadsázky říct, se utvářela už v první polovině dvacátého století… V roce 1941 začala v Kuřimi výstavba nové pobočky brněnské Zbrojovky. Na tuto stavbu, a později stavbu závodu na výrobu leteckých motorů Klöckner Flugmotorenbau, byl totálně nasazen dědeček současného majitele firmy KAMPOS Stanislav Kvasnička. „V Kuřimi se seznámil s mojí babičkou Květoslavou Vyhlídalovou a 21. února 1944 se vzali. Po válce dědeček pracoval na obnově bombardováním zničených hal, později na stejném místě v Podnicích zahraničního obchodu jako skladník a parťák, na sklonku života jako vrátný,“ popisuje Stanislav Sehnal.

V roce 1993 přichází Stanislav Sehnal pracovat do skladového areálu INVESTA International, který se nacházel v místech, kde pracoval jeho dědeček. V roce 1998 zakládá svoji společnost KAMPOS, s.r.o. Ta koupila areál v roce 2005 a spravuje jej dodnes jako KAMPOS LOGISTICS, s.r.o. „Co jsem tím vším historickým výčtem chtěl říct? Že místo, kde podnikáme, je místo, které má rodinnou historii. V areálu, kde dědeček pracoval, sídlí dnes naše firma KAMPOS. Schodiště, po kterém jste k nám přicházel, se zachovalo z původních budov,“ vysvětluje Stanislav Sehnal.

Stanislav Sehnal, majitel firmy KAMPOSZdroj: KAMPOS

Vznik a vývoj

Co ho vedlo v roce 1998 k založení firmy KAMPOS? „Moje maminka a její kamarádky přišly po dlouhých letech o práci v UP Rousínov. Chtěl jsem jim zkrátka pomoct,“ přiznává skromně. Za 25 let má firma, která začínala s pronájmem budovy, výrobou kabelových svazků a obalového materiálu, za sebou zajímavou historii. „Je to na dlouhé povídání, ale několik momentů je pro firmu a pro mě zásadních. V roce 2005 se naskytla možnost koupě areálu logistického centra Kuřim. Nebylo to jednoduché. Neměl jsem dostatek peněz, v hlavě mi zněla tatínkova poučka o tom, že když na něco nemám, nemám se zadlužovat. Ale já jsem prostě cítil, že to tak má být. Vzal jsem si poměrně velký úvěr, navíc zastavil i vlastní dům,“ popisuje události Stanislav Sehnal. Později se ukázalo, že to byl skvělý krok. Ale postupně…

V roce 2008 a 2009 firma díky vstřícnosti zaměstnanců překonala velkou krizi. V roce 2011 začala vyrábět multifunkční termo podložky, které byly zároveň i nosičem reklamy, později zahájila provoz divize LED osvětlení. Momentálně se KAMPOS věnuje montáži konektorů a kabelových svazků, pronájmu prostor a obchodu obalovým materiálem. „Vyplatilo se nám investovat do staveb nových hal. V poslední době se hodně věnujeme konkrétním projektům týkajících se energetické nezávislosti. Týká se to například vybudování fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel. To se nám vyplácí a bude bezesporu vyplácet i v budoucnu,“ věří Stanislav Sehnal.

Zaměstnanci

Není to rozhodně fráze. Pokud chcete budovat firmu srdcem, musí být vždy na prvním místě zaměstnanci. V KAMPOSu si to uvědomují, a kromě lidského přístupu ke každému z nich pro ně každoročně pořádají spoustu aktivit. Například velmi oblíbené setkání na pobočce v Jedlové, teambuilding pro zaměstnance i jejich děti, stanový tábor, vánoční večírek, školení spojené s relaxací, ženy dostávají dárky k MDŽ, všichni pak k Svatému Martinu nebo k Velikonocům. „K narozeninám předávám osobně pozornost všem zaměstnancům. Jedná se o ručně vyrobenou domácí čokoládu s naší filozofií. Jsem rád, že zaměstnanci tyto věci oceňují. Nejvíce společný vývoj a růst, čerpání nápadů a chytrostí jeden od druhého, libí se jim akce zaměřené na pohled na život, komunikaci, vzájemné vztahy,“ doplňuje majitel firmy.

Pomoc a charita

„Když někdo může, tak by měl.“ Tím se řídí v KAMPOSu a proto už spoustu let podporují mnoho organizací a aktivit. Jen namátkou Dobrého anděla, Zdravotní klauny, spolkové činnosti v Kuřimi, péči o seniory, Dětský hospic – dům pro Julii, Autistickou školu Brno nebo charitativní štafetový běh You Dream We Run. Firma se v minulosti angažovala také při povodních, při zvládání pandemie Covidu-19 i v pomoci Ukrajině.

Zdroj: KAMPOS, s.r.o.

"Co mě na tom všem baví? Hned několik věcí. Výzvy. Podnikání stále přináší něco nového. Štvou mě nezdary, ale posouvají mě dál. Lidi. Setkávání se s různými lidmi, pozdravy, pohledy, úsměvy, radost, štěstí, vzájemný respekt. Vztahy. Vše je u nás postaveno na vztazích, ne na business. Slušnost. Vesměs se potkávám se slušnými lidmi, prostě se přitahujeme. Pomoc. My si pomáháme, vnímáme se navzájem. Spolupráce. To, že se nám všem daří".

Stanislav Sehnal se v podnikání řídí několika důležitými zásadami. "Co se mně, nám na této cestě vyplatilo? Od prvního vkročení do „business“ jednám se všemi narovinu, podání ruky je více než zákon a učím to všechny nejen ve firmě, ale i v rodině. Každý den projdu firmu, se všemi se pozdravím. Nejen se zaměstnanci, ale se všemi lidmi, se kterými se setkávám. Pozdravení, úsměv, je takový první, vzájemný dárek, který si dáme? Jsem před pátou jeden z prvních ve firmě, zdravím se s odcházející noční směnou. Při náboru nových zaměstnanců je osobně seznamuji s filozofií firmy, na jakých základech funguje. Prioritně věřím v dobro, pomáhám, je to rodinné DNA, ale… Kde je hranice zneužívání? Umět říkat ne…, ale to se mi moc nedaří. Ne vždy se všechno podařilo. Na druhou stranu i z toho vychází poučení pro příště. I neúspěšné projekty nás posouvají dále,“ říká Stanislav Sehnal.

Zdroj: KAMPOS, s.r.o.

Cíle firmy

Jaké jsou další cíle firmy? KAMPOS jako rodinná firma, kde si zaměstnanci hrají, která vytváří budoucnost. Stabilní, etická, respektovaná a odpovědná společnost. Moderní společnost postavená na základech respektu k životu, lidem, rozumu, ve kterou zaměstnanci věří. Svobodná společnost, která není závislá na vnějších okolnostech a vlivech, vyrábějící výrobky užitečné lidem. Komunikační platforma pro setkávání se zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů, s moderní infrastrukturou zaměřenou na efektivní využívání všech dostupných přírodních zdrojů.

Budoucnost

Stanislav Sehnal velmi často přemýšlí nad budoucností KAMPOSu a klade si otázky: Nejsem brzdou? Když odejdu do ústraní, bude to fungovat? „Na všechny otázky jsem se snažil vždy odpovědět. A přišel jsem na to, že velmi důležité jsou tyto aspekty. Vychování manažerů, kteří ctí a souzní s filozofií společnosti a vytváří ji v souladu se zakladatelem. Dát svým kolegům svobodu a samostatnost pro jejich osobní a firemní rozvoj. Nedávno jsem také zřídil ve firmě funkci výkonného ředitele. Je čas jít dál, aby člověk nebyl brzdou, ale pomocí, podporovatelem, hýbatelem, filozofem. V žádném případě se nezříkám osobní odpovědnosti, ale důležitá je spíše kontrola směřování, dlouhodobé strategie. Vidím, že v KAMPOSu to už není one man show,“ dodává Stanislav Sehnal. PAVEL ŠMERDA

Desatero firmy KAMPOS Jsme jedna rodina, která se respektuje a důvěřujeme si Jsme hrdí KAMPOSáci Táhneme za jeden provaz Všichni tvoříme KAMPOS a jeho budoucnost Rádi se spolu bavíme a otevřeně komunikujeme Chci být profesionálem Komunikace s obchodním partnerem je založena na čestném, zodpovědném a spolehlivém jednání. Našim cílem je obchodní partner spokojený s našimi službami. Dlouhodobé vztahy se obchodními partnery jsou pro nás důležitější než krátkodobý zisk. Vážíme si důvěry obchodních partnerů – jsme jedna rodina