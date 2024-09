I v senátu musí konečně mít zastoupení pracující a poctiví občané České republiky nad zájmy různých progresivistických skupin a neziskových organizací.

Vážení občané, v senátním obvodu č. 74, tvořeném obci, Dolní Lutyně a městy, Havířov, Bohumín, Petřvald a Rychvald kandiduji z důvodu, že již druhé volební období jsem aktivně zapojen do politického života, a byl jsem navržen členskou základnou, abych v těchto senátních volbách reprezentoval hnutí SPD, tak aby bylo možné prosazovat vůli občanů i v tomto zákonodárném sboru.

Jedním z největších problému, který vnímám, je odliv obyvatel z Moravskoslezského kraje do jiných oblastí České republiky, zejména mladých lidí. Mám za to, že se jedná o důsledek nesplněné a slibované restrukturalizace průmyslu po roce 1989. Občané tohoto regionu by si jistě zasloužili pracovní příležitosti s férovými platy, jaké pobírali v dobách, kdy zde nejvíce lidí zaměstnával těžký průmysl. Tyto nesplněné sliby politiků střídajících se ve vedení státu od roku 1989 do dnešních dnů, tedy třiceti pět roků, jistě nevyřešíme během jednoho či dvou let, neboť za tento region nikdo moc nebojoval, ale je možné, že nadchází doba na změnu, která ale musí být systémová. Tedy zastavit odliv obyvatel, zejména mladých, perspektiva dlouhodobého zaměstnání, dostupné kvalitní moderní bydlení, vzdělání na všech úrovních škol, kvalitní zdravotnictví a sociální jistoty, a to vše buďto návrhy opravdu kvalitních zákonů a lobbováním, lobbing není sprosté slovo, to z něj udělali úplatkáři, s kompetentními ministry pro naplnění historicky daných a nesplněných slibů pro náš region.

Pokud budu zvolen, máte jistotu, že se nikdy nezpronevěřím k takovému jednání a chování, jaké předvádějí, předváděli a předvádět budou politici zejména současných vládních stran a hnutí (ODS, TOP 09, KDU – ČSL, STAN a Piráti). Tj., slibovat a pak nedodržet, zaštiťovat se něčím a ihned porušit vše co deklarovali, strašit, hlavně mladé lidi z budoucnosti, vědomě jim lhát a své bláhové představy prezentovat jako skutečnost, dle teze, že ,,pravda je vynálezem lhářů“.

