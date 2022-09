Za pár dnů se budou konat volby, ve kterých se bude rozhodovat o vedení města i jednotlivých obvodů.

Hnutí Ostravak se o hlasy voličů bude ucházet již počtvrté. „Připadne mi to obrovská škoda, že je v Ostravě v rámci komunálních voleb tradičně nízká účast okolo 30 procent. Přitom v těchto místních volbách můžeme přímo ovlivnit mnoho věcí, které se dotýkají našeho každodenního života. Rozhodujeme o tom, jaké jsou naše školky a školy a případně také jak se bude vařit ve školních jídelnách. Určujeme směr, jakým se vydá městská nemocnice, ostravská divadla či galerie, dopravní podnik nebo třeba městská policie. Nastavujeme kvalitu péče v zařízeních pro seniory a jejich dostupnost,“ uvedl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

Místní samosprávy rozhodují o tom, v jakém stavu jsou chodníky a jak kvalitně se uklízejí, jak lze město bezpečně projet na kole, nebo kde v něm zaparkovat automobil. Stanoví, kde bude dětské hřiště, sportovní hala, dokonce i park nebo fotbalový stadión.

„O Vaši přízeň se uchází mnoho kandidátů, které lze poměrně jednoduše rozdělit do tří skupin. Tu první tvoří profesionální politici, kteří v různých funkcích působí již desítky let. Jsou povětšinou neviditelní a úsměv na rtech občas vzbuzují jejich prohlášení, že změní to, co sami reprezentují. Druhou tvoří všeumělové, které bych s trochou nadsázky nazval Supermany. Snaží se navodit dojem, že všemu rozumí, všechno zařídí a nic pro ně nepředstavuje problém. Pak zde jsou různí křiklouni, nespokojení aktivisté, mladí kariéristé a lidé, kteří sice pořádně nevědí, co chtějí, co však vědí s naprostou jistotou, je skutečnost, že dnes je všechno špatně. Zcela mimo tyto skupiny pak stojíme my, lidé z hnutí Ostravak. Na našich kandidátkách najdete osobnosti z nejrůznějších oborů. Jsou to lidé, kteří mají svou práci, rodiny i záliby, a přesto se rozhodli nabídnout své znalosti, um, profesní a životní zkušenosti našemu městu,“ doplňuje Semerák.

Letošní komunální volby se konají ve dnech voleb 23. -24. Září. Pokud se nemůže volič k volbám (do volební místnosti) dostavit, může zažádat na obecním úřadu, aby mu členové volební komise přinesli domů přenosnou urnu, kam volič odevzdá svůj hlas.

Nebuďte lhostejní k budoucnosti místa, kde bydlíte. Využijte svého práva a jděte k volbám.

