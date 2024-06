Provlékací knížka BUUK získala ocenění Hračka roku 2023, je oblíbená mezi rodiči a doporučována i pedagogy a psychology. Autora Tomáše Hurta přesto trápily nevyrovnané prodeje. To se změnilo po konzultacích v Inovačním centru Olomouckého kraje (ICOK), kde mu pomohli připravit obchodní strategii.

Foto: Obsahová agentura - Jan Sýkora

Tomáš sám přiznává, že je hlavně kreativec a nikoliv podnikatel. „Mě baví a naplňuje zejména navrhování a tvoření hraček, nemám na věci takový ten ryzí ekonomický nebo businessový pohled. Proto jsem moc rád, že se teď můžu opřít o konzultanty v ICOKu a část těchto věcí na ně vlastně delegovat,“ říká.

Spolupráce začala v rámci programu ICOK PLATINN, který se zaměřuje na pomoc firmám s obchodem, marketingem, organizačními procesy nebo financemi. Tomáš do ICOK přišel s tím, že by rád rozprostřel poptávku rovnoměrněji do celého roku. „Více než polovinu celoročního obratu jsme udělali během pár týdnů před Vánoci. Na toto období jsme dokonce museli najímat brigádníky, nestíhali jsme, což zároveň snižovalo naši ziskovost,“ dodává.

Zdroj: Youtube

Cesta vedla přes magistráty a kamenné obchody

Samotného Tomáše napadlo, že by mohl provlékací knížku prodávat magistrátům, aby ji pak starostové nabízeli jako dárek při vítání občánků. Neměl ale dostatek času nápad více rozvinout a zrealizovat. „A tady konzultant ICOKu Jaroslav Salva prokázal svou expertízu. Přesně věděl, jak připravit obchodní strategii, co potřebuje zákazník slyšet a co mu můžeme nabídnout. Hned první naši nabídku magistráty přijaly a už za pár měsíců od nás knížky nakupovaly,“ vzpomíná Tomáš.

Jelikož magistráty dokážou docela přesně odhadovat porodnost ve své obci, nakupují provlékací knížky klidně na rok dopředu. Díky tomu BUUK už nespoléhá jenom na svůj e-shop a vánoční sezónu, ale daří se mu rovnoměrněji prodávat během celého roku. Rozprostření poptávky podpořily i kamenné obchody – hračkářství – do kterých BUUK nově také dodává.

„Na ICOK jsem dostal dobrou referenci od jiného účastníka programu, dal jsem si s nimi schůzku a ihned mě utvrdili, že jsou to lidé na správném místě. Oceňuji hlavně přesah do praxe – při konzultacích nedostáváte žádné obecně platné poučky, ale řešíte přímo váš byznys a přímo vaše problémy. Podívali jsme se pravdě do očí, pojmenovali slabiny a silné stránky firmy, začali mnohem více přemýšlet jako obchodníci,“ vyjmenovává Tomáš.

„Pozitivní výsledky naší spolupráce se pak projevily okamžitě. I když nám už program PLATINN oficiálně skončil, stále jsme s naším konzultantem v kontaktu a v případě potřeby jej oslovíme s prosbou o radu či doporučení,“ uzavírá.

Ve čtvrtek 20. června se můžete s Tomášem potkat i osobně. ICOK na terase Envelopa Hubu v Olomouci pořádá pro všechny podnikatele z Olomouckého kraje akci It´c Showtime. A Tomáš zde bude jedním z hostů.