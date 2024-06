IDEAL Automotive Bor s.r.o. vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 25. výročí vzniku pobočky. Akce se uskuteční 22. června od 10:00 do 17:00 hodin na adrese Nová Hospoda 16.

IDEAL Automotive Bor zve na Den otevřených dveří | Foto: IDEAL AUTOMOTIVE Bor

„Otevřeme dveře naší společnosti všem, které zajímá, jak to u nás funguje a vypadá. Každý návštěvník si může prohlédnout naši výrobu a dozvědět se o ní řadu zajímavostí. Pro naše nejmenší jsme společně se spolkem Pionýr nachystali dětské aktivity, po kterých je čeká zasloužená odměna. Profesionální hasiči nám předvedou zásah u havarovaných vozidel a u stanoviště první pomoci si zájemci vyzkouší základy resuscitace. Myslíme i na soutěživé duše dospělých návštěvníků, kteří si zkusí závodit v simulátoru formule. Ve stánku IDEAL všem zájemcům ukážeme naše benefity, možnosti kariérního posunu a to, co pro naše zaměstnance děláme. Jsem si jistá, že každý zde najde to své,“ říká Natálie Jandová, PR Specialist.

Akcí nás provedou moderátoři Aleš Matějka a Jakub Mazán, kteří publiku přiblíží mnoho informací a zajímavostí o společnosti. Nabídneme také možnost nahlédnout do některých automobilů, pro které IDEAL Automotive Bor s.r.o dodává díly.

„Akce je otevřená široké veřejnosti, těšíme se na všechny návštěvníky, kteří nás 22. června navštíví. Pokud dorazit nemůžete, ale průběh dne vás zajímá, sledujte nás na našem Facebooku a Instagramu,“ doplnila Natálie Jandová, PR Specialist.

Zdroj: IDEAL AUTOMOTIVE Bor