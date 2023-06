Ikonické stavby. CAMP vyhlašuje první ročník architektonického závodu

Kotelna, co vypadá jako pyramida, smíchovský bunkr na peníze, fasáda ze skleněných televizí nebo levitující dům. Pojďte si připomenout 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, Karla Pragera. Podíváte se na místa, která nejsou běžně přístupná, a seznámíte se s dalšími nadšenci, co se rádi prohání městem s pohledem upřeným na budovy kolem sebe.

Foto: www.praha.camp