Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník Archirun 2024

Komerční sdělení

Ze střechy na střechu! Letos budou mít účastníci Archirunu jedinečnou příležitost se na Prahu podívat z nadhledu. Centrum architektury pro vás otevře místa, která nejsou běžně přístupná. A ukáže, jak se nám město mění před očima. Závodníci budou moci prozkoumat staré budovy, co se zapsaly do naší historie. Nahlédnout na rekonstrukce těch, které neodmyslitelně patří do ulic naší metropole. I objeví nové stavby, jež mění její tvář. Jednotlivé lokality budou, stejně jako v loňském roce, postupně odhaleny ve spolupráci s ambasadory.

Foto: Archirun 2024