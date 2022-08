Proč se parkour stal jedním z nejlepších sportů pro děti? Velkou roli hraje všestrannost.

Trénink přeskoků v parkourové hale In Motion Academy - moderní tělocvičně imitující členité městské prostředí | Foto: IN MOTION Academy s.r.o.

1500 mladých parkouristů týdně, a to ve 4 halách v různých městech Česka. Zájem o parkourové kroužky pro děti rapidně stoupá, což dokazují počty přihlášených na trénincích In Motion Academy. Proč se parkour stal jedním z nejlepších sportů pro děti? Velkou roli hraje všestrannost.

Mladí kluci, kteří skáčou salta přes zídky a zábradlí. Tohle si asi představíte pod pojmem parkour. Často je spojován se snahou o zviditelnění se na internetu, někdy hraničící až s hazardem. Skutečný parkour je však o něčem úplně jiném. V historii byl vnímán jako způsob přípravy na krizové situace. Postupem času ho celosvětová komunita parkouristů přetvořila v plnohodnotný sport s vlastní tréninkovou metodikou.

Parkour je pro děti cool – kdo by nechtěl umět skočit salto? Moment z pražské parkourové haly, která byla první v česku.Zdroj: IN MOTION Academy s.r.o.

Hodnoty tradičního parkouru uznává i parta dnes už dospělých parkouristů, kteří z přesvědčení o důležitosti předávání těchto hodnot dál založili In Motion Academy. „Parkour je osobní cestou k fyzickému i mentálnímu sebezdokonalení.“, říká Tomáš Dohnal, jeden ze zakladatelů historicky první parkourové haly v Česku. Ohlasy na kroužky parkouru byly už brzy po otevření pražské haly tak velké, že museli kluci z kapacitních důvodů zájemce odmítat. S pomocí jejich přátel parkouristů v Brně a Plzni vybudovali další haly v těchto městech. Čtvrtým městem s In Motion Academy halou se v minulém roce stalo Kladno a i zde se tréninky ihned naplnily.

Zdroj: Youtube

Parkour je ideální všestranný sport pro děti

Jako nesoutěžní sport zaměřený na osobní rozvoj je parkour skvělou alternativou specializovaným soutěžním sportům. To ocení především rodiče, kteří si uvědomují nebezpečí příliš brzké pohybové specializace u dětí, což může mít negativní dopad na správný fyzický rozvoj. “Když jsme začínali my, nebyl tu nikdo zkušenější, takže jsme se dopouštěli zbytečných chyb vedoucích k úrazům. Dnes se tomu mohou začátečníci pod naším vedením vyvarovat.”, říká Tomáš Zonyga, další ze zakladatelů In Motion Academy. Podle něj je proto důležitý správný trenérský dohled.

Momentka z dětského kroužku v brněnské In Motion Academy, kdy měli děti úkol oblézt molitanovou jámu, aniž by do ní spadli.Zdroj: IN MOTION Academy s.r.o.

Kroužky v In Motion Academy jsou bezpečnější, než byste si mysleli

To, že trenéři v IMA dělají svou práci dobře, dokládá výzkum z roku 2020, který odhalil, že tréninky v In Motion Academy vykazují méně zranění v přepočtu na účastníka, než je například uváděno u fotbalu. Fotbal je podle něj téměř 3x více rizikový než kroužek parkouru v In Motion Academy.

Jak s Parkourem začít

A kdo všechno může dorazit do In Motion Academy si parkour vyzkoušet? „Pro děti jsou ideální kroužky. Zkušenější si mohou troufnout na volné tréninky bez trenéra. Ani dospělí se nemusí parkouru bát. Pro rodiče menších dětí máme trénink, na kterém trénují parkour společně s dítětem.“, říká Daniel Samek, který stojí v čele společnosti. Podle něj od doby otevření In Motion Academy začalo s tímto převážně klučičím sportem i mnoho holek. „Na parkour není potřeba nic speciálního. Důležité jsou jen dobré boty a chuť se hýbat.“, dodává Dan s úsměvem.

Parkour je pro všechny. Z tréninku rodičů s dětmi, kde se parkour pod vedením trenérů učí společně děti i dospělíZdroj: IN MOTION Academy s.r.o.