Nejlépe hodnocenou restaurací na severu Čech je podle uživatelských recenzí na Mapách Google nepálská a indická restaurace Sagarmatha. Majitelé podniku, bratři Rayamajhiovi, za to převzali od společnosti Google ocenění Křišťálový špendlík.

Eliška Hudcová s rodinou Rayamajhiových | Foto: Google

Severní Čechy jsou krajinou hor a krásné přírody, proto také přitahují velké množství turistů. Zlákaly také bratry Rayamajhiovy, kteří si v Liberci založili tradiční nepálskou a indickou restauraci. Jejich koncept si získal velkou popularitu, a tak se chystají otevřít další pobočku.

Bratři Kiran a Kishor RayamajhiovéZdroj: Google

Zdánlivě obyčejná restaurace se na Mapách Google může pochlubit obrovským množstvím pochval od svých hostů - za vynikající jídlo i bleskurychlou obsluhu. Bratři tvrdí, že za oceněním restaurace stojí hlavně jejich vášeň pro práci. „Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás přímo či nepřímo podporují, za náš úspěch. Zejména jsme vděční, že nám naši zákazníci zachovávají lásku,“ řekl k ocenění Křišťálový špendlík jeden z bratrů - majitelů, Kishor Rayamajhi. Cenu majitelům přijela předat cestovatelka, blogerka a ambasadorka Křišťálového špendlíku Eliška Hudcová.

Indická a nepálská restaurace SagarmathaZdroj: Google

„Sagarmatha je skvělou ukázkou toho, že se v Česku může dařit i cizokrajné a pro nás netradiční kuchyni. Mám radost, že se nabídka v regionech rozšiřuje a lidé mají možnost nahlédnout doslova pod pokličku jiných kultur. Bratři Rayamajhiové jsou neuvěřitelně pracovití, milují to, co dělají a jejich zákazníci to očividně dokáží ocenit,” dodává Eliška Hudcová.

Travel blogerka Eliška HudcováZdroj: Google

Google uděluje ceny Křišťálový špendlík v červnu deseti vybraným podnikům s nejlepším hodnocením ze sektoru pohostinství a gastronomie z různých koutů České republiky. Velmi často jde o malé firmy se zajímavým podnikatelským příběhem, které přispívají k rozvoji místních komunit i ekonomik a díky pozitivním recenzím lákají i zákazníky, kteří místem třeba jen projíždějí.

Jména vítězů jsou postupně zveřejňována na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz. Kompletní list vítězů bude znám 23. června.