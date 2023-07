Aktuální meziroční míra inflace se v červnu pohybuje kolem 9,7 % a podle prognózy ČNB bude nadále postupně klesat. S investicemi dlouho neotálejte.

Foto: dluhopisomat.cz

Inflace je ekonomický jev, který způsobuje růst všeobecného cenového indexu zboží a služeb, snižuje kupní sílu peněz a ovlivňuje tak každodenní život nás všech. Má dopad nejen na spotřebitele, ale také na investory a ekonomiku jako celek. Inflace v roce 2023 pomalu klesá z nadprůměrných hodnot, kterých dosahovala v loni na podzim. S případnými investicemi proto nečekejte příliš dlouho a poohlédněte se po způsobu, jak zhodnotit své úspory a přifouknout rodinný rozpočet.

Vývoj inflace 2023 a prognóza ČNB

Vývoj inflace v posledních měsících připomínal jízdu na horské dráze. Po raketovém vzrůstu na podzim 2022, kdy její míra překročila hranici 18 % přichází v roce 2023 pozvolný pokles. Předpovědi pro další vývoj inflace jsou závislé na mnoha okolnostech a je obtížné je přesně stanovit. Nicméně, podle poslední vydané prognózy ČNB se očekává, že inflace se bude v roce 2023 dále rychle snižovat a počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

To je dobrá zpráva pro všechny, kteří se rozhodli investovat např. do firemních dluhopisů. A pokud jste až dosud o jejich nákupu nepřemýšleli, teď je ta pravá chvíle tuto možnost zvážit. Jejich výnosy totiž pokryjí aktuální míru inflace a některé z nich vám mohou do budoucna přinést i velmi zajímavý výdělek.

Zdroj: dluhopisomat.cz

České firemní dluhopisy poráží inflaci v roce 2023

Emise dluhopisů už dávno nejsou doménou pouze velkých korporátních společností. V dnešní době je běžně vydávají také menší české firmy. Je to pro ně snazší, rychlejší a mnohdy i levnější, než žádat o klasický bankovní úvěr. Velkou výhodou je transparentnost. Sami si vyberete, který projekt svou investicí podpoříte a přesně tak víte, na co budou vaše finance použity.

Na inzertním dluhopisovém portále Dluhopisomat najdete pouze dobře prověřené společnosti, které mají svoje dluhopisy zpravidla zajištěné. Některé nabízí nadstandardní výnosy, které se pohybují až ke 13 % ročně, takže dokážou zhodnotit vaše peníze již nyní.

V každém případě jsou firemní dluhopisy jedním z vhodných nástrojů, který vám pomůže porazit inflaci v roce 2023 a vydělat nějakou tu korunu v příštím období.