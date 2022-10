Na jedné straně dramaticky rostoucí náklady na vytápění, na druhé dvouciferná inflace, která požírá úspory. S takovou situací se musí vyrovnávat asi každý Čech. Tento rébus však má řešení. Kvalitní izolaci nemovitostí.

Foto: archiv Honter Company s.r.o.

Finanční rezervy se mezi obyvateli Česka tenčí. Co nevysály ekonomické problémy spojené pandemií Covidu-19, znehodnocuje v posledních měsících inflace atakující dvacet procent. Do toho vstupují násobně rostoucí ceny energií. Klíčovou část jejich spotřeby tvoří vytápění. Mnozí lidé musí rozpustit zbytky svých finančních rezerv do vysokých záloh na elektřinu nebo plyn, které však výhledově budou moci platit jen stěží. I přes snahy o výměnu zdroje vytápění za méně energeticky náročný nebo o částečnou energetickou soběstačnost řadu Čechů vysoké účty za energie dříve či později doženou.

„Sledovat to může každý laik. Všichni máme domy ve kterých topíme. Lidé by měli začít šetřit na energiích, ale neměli by šetřit na izolacích. Mohou mít tepelná čerpadla, fotovoltaiku, ale pokud nebudou mít zaizolovaný dům, nad náklady za energie nezvítězí,“ je přesvědčený Jan Černý, ředitel firmy Honter. Ta se specializuje na výrobu látek, ze kterých se následně vyrábí stříkané pěnové izolace (PUR pěny), a polyurethanů.

Stříkaná pěnová izolace má oproti konvenčním izolačním materiálům řadu výhod. Především vyplní veškerý prostor bez spojů. Eliminují se tak jakékoli mezery a tím vzniklé tepelné mosty.

Toto řešení funguje i ve velmi náročných podmínkách. Příkladem je bývalý velkokapacitní seník, který jeho současný majitel přebudovává na dílnu. Základ budovy tvoří betonová konstrukce, část pak kovové prvky s extrémním prostupem tepla. Střecha je velmi členitá.

„Pracovníci tu nastříkají celistvou vrstvu. V betonech jsou dutiny, které zaplní pěnou. Všechny mezery, nosníky a celou konstrukci kompletně zabalí izolací, aby nikde neproudil studený vzduch, a vytvoří takzvanou obálku domu nebo stavby. To zamezí problému s kondenzací a posouvá rosný bod mimo stavební konstrukci,“ ukazuje Jan Černý postup prací.

Velkým plusem je, že pěnovou izolaci vyškolení pracovníci dokáží u rodinného domu nanést v řádu hodin. I velké a členité plochy zvládnou zaizolovat v řádu několika dní. „Tato plocha má šest set metrů čtverečních. Dvě posádky ji budou mít během čtyř dnů kompletně hotovou. Každou posádku tvoří dva lidé. Jeden pracovník stříká pěnu a druhý hlídá technologii v autě, aby fungovala, jak má,“ poznamenává Jan Černý.

Překážkou není ani výška staveb. „Z hlediska vzdálenosti není žádné omezení, náš stroj to zvládne,“ dodává Jan Černý.

Specialisté firmy Honter zájemcům zdarma vypracují cenovou kalkulaci na zateplení. Společnost vyrábí několik druhů izolačních PUR pěn, a to podle místa použití. Izolační systémy firmy Honter jsou buď difuzně otevřené, nebo difuzně uzavřené. Více informací o nejefektivnější izolaci na trhu najdou lidé na webu www.honter.cz.

