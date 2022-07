Soutěž o nejlepší projekt již 13 let podporuje a rozvíjí praktické dovednosti studentů stavebních škol.

Ing. Ivo Petrášek – Wienerberger s.r.o. | Foto: Soutěž o nejlepší projekt

Jak vás napadlo Soutěž o nejlepší projekt založit? Co bylo hlavní motivací?

O soutěži jsem uvažoval delší dobu. Měl jsem na mysli hlavně to, aby se odlišovala od podobných soutěží, s nimiž jsem se setkal během své profesní kariéry. Ať už v době, kdy jsem pracoval jako stavbyvedoucí, učil na průmyslové škole či působil na ČVUT v Praze. Poznal jsem celostátní soutěže, v nichž studenti sice vypracují nějaký projekt, ale samotný výsledek jde podle mě do ztracena. Zároveň mi šlo o to, aby soutěž společnosti Wienerberger byla připravena na míru studentům středních průmyslových škol, které připravují a formují jak odborníky pro stavební praxi, tak i budoucí studenty vysokých škol.

Proč se podle vás studenti do soutěže hlásí? V čem spatřujete její hlavní přínos?

Studenti by měli cítit, že mohou dosáhnout na vítězství. Proto začínáme školními koly, ve kterých studenti z jedné školy soutěží mezi sebou. Tři školní vítězové nejen postupují do národního kola, ale získávají i finanční odměnu. V celostátním kole pak mají možnost porovnat své dovednosti se stejně starými kolegy z celé republiky. Pokud se umístí na prvních třech místech, tak obdrží zajímavou finanční odměnu. Často je to pro ně vůbec první finanční ohodnocení jejich dosavadní práce. Kromě možnosti srovnání se svými vrstevníky také mnohdy poprvé jejich projekty hodnotí někdo jiný než jejich pedagogové, a to rovnou odborníci z oboru. Celkově tím získají ohromné zkušenosti a také zpětnou vazbu od lidí přímo z praxe. Dle mého názoru si toto všechno studenti uvědomují, a proto je pro ně naše soutěž lákavá.

Podobu soutěže se snažíte neustále vylepšovat. Jaké novinky jste připravili pro právě probíhající ročník?

Tou největší a nejzásadnější změnou je vlastně ta poslední a tou je nový partner soutěže. V aktuálním ročníku jsme navázali spolupráci s projekčním a architektonickým studiem LOXIA. Tím se přihlášeným studentům otevírá nový rozměr v podobě posouzení jejich soutěžních projektů i po architektonické stránce a navíc mohou vyhrát tablet a placenou stáž ve studiu.

Letos jsme se také rozhodli více motivovat především studenty, takže jsme zvýšili odměny v celostátním finálovém kole soutěže. Mladí projektanti mají možnost ukázat svoji kreativitu a za to být odměněni speciálním oceněním poroty za inovativní přístup. Za zmínku určitě stojí také změna, která proběhla v jedenáctém ročníku soutěže. V něm jsme i vlivem okolností přešli na odevzdání soutěžních projektů výhradně v elektronické podobě, což se ukázalo jako dobrý krok, který mimo jiné studentům trochu usnadnil práci.

Více informací naleznete na stránkách wienerberger.cz.