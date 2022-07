Z porodnice ho před padesáti lety rodiče přivezli do bytu na 8. obvodě a tam bydlí dodnes.

Řeč je o Martinu Drastichovi, který se v Porubě narodil, absolvoval mateřskou, základní i střední školu. Kde jinde by skončil na vysoké než v Porubě. Jeho koníčkem je sport, při kterém se nejvíce odreaguje a vyčistí hlavu. Aktivně hraje již 25 let hokej za HC Star Ostrava a oblíbil jsem si i vysokohorskou turistiku. Jeho nejmilejší je Lysá hora a nejvyšší zdolaná je Mont Blanc. Nejtěžší závod, který úspěšně dokončil, je Beskydská sedmička. Jeho oborem jsou informační technologie a systémy managementu. Pracuje jako Senior auditor u zahraniční společnosti a zároveň učí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Podařilo se mu skloubit praxi, výuku a publikační činnost. Zároveň si našel čas věnovat se komunální politice.

Jak to vše zvládáte?

Někdy je to hodně náročné, ale když člověk chce, všechno jde. Školku, školu, střední školu a VŠB-TU Ostrava jsem vystudoval v Porubě. Žiji zde celý život. Hokej hraji již 25 let za HC Star Ostrava, jsem patriot a nedám na Porubu dopustit.

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách?

Před osmi lety jsem se stal předsedou bytového družstva a začal řešit problémy lidí, kteří se na mě obraceli. Parkování, neopravené chodníky, neosvětlené přechody, bezpečnost a hluk v nočních hodinách. V těchto věcech jsem začal spolupracovat s hnutím Ostravak a již druhé volební období jsem v „jeho dresu“ zastupitelem městského obvodu Poruba. V letošních podzimních volbách budu kandidovat také na zastupitele města Ostravy. Některé porubské problémy jsou celoměstského charakteru a tak by měl být hlas Poruby slyšet.

Proč jste se rozhodl pro hnutí Ostravak?

Jak jsem už řekl, pomohlo mi v minulosti jako předsedovi družstva řešit některé věci a velký benefit vidím v tom, že se jedná o lokální hnutí, které chce problémy vyřešit. Místní lidé se musí rozhodovat o tom, jak bude vypadat prostor, ve kterém žijí. Jsem příznivcem přímé demokracie občanů, ve které mají rozhodující slovo lidé v průběhu celého volebního období, nejen v den voleb.

Můžete být konkrétní?

Nesmí se stávat, že občané vyjádří v anketě pořádané městským obvodem názor, aby v dané lokalitě byla zachována zeleň, nekáceli se stromy a zachovalo se parkování u místní tržnice a nakonec je vše jinak. V navrženém projektu z radnice jsou stromy vykáceny, místo trávy dlažba a parkoviště zmizelo. Na dotaz, proč projekt nesplňuje přání místních občanů z ankety, dostanete odpověď, „ale MY na to máme jiný názor“. Tím „MY“ je myšleno vedení obvodu.

Podobně to je s „tramprojektem“ po ulici 17. listopadu a Průběžné, který místní občané dlouhodobě nechtějí. Odpovědí je opět „MY na to máme jiný názor“. Stejně tak jako lokalita Myslivny, kde občané dlouhodobě žádají o změnu územního plánu na oddychové a rekreační území. Odpověď z radnice zní - územní plán nezměníme, maximálně tam teď nebudeme stavět, což jsme měli původně v plánu. Anebo diskotéka pořádaná každý víkend v čase 20:00-6:00 uprostřed šesti panelových domů s dvanácti patry, kde žije necelých pět set domácností. Venku 40 „rozjetých“ mladých lidí. Zkuste si tam přes léto v noci otevřít okno. Odpověď je „MY s tím nic nenaděláme“. Takové odpovědi nechci slyšet a dávat občanům Poruby.

Co byste občanům radil?

Vždy se ptám lidí, kteří jsou nespokojení, zda byli u voleb? Pokud mi řeknou, že k volbám šli, pak je pošlu za těmi, které si zvolili. Pokud jejich odpověď zní, že u voleb nebyli, tak jim odpovím, že udělali špatně a nechali tak za sebe rozhodovat někoho jiného.

Co z toho vyplývá?

Že je důležité chodit k volbám, a hlavně komunální volby jsou za mě nejdůležitější. Bohužel realita je taková, že právě u nich bývá volební účast nejnižší. Proto nebuďte lhostejní a rozhodněte si, kdo má zastupovat vaše práva a názory pro další čtyři roky.

