innogy Zákaznické služby, které jsou součástí skupiny innogy v České republice, patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji.

Karel Kincl | Foto: zadavatel inzerce

Společnost zaměstnává zhruba 800 lidí. Ti se starají o spokojenost nových a stávajících zákazníků innogy. V letošním roce innogy Zákaznické služby získaly druhé místo v regionálním kole Zaměstnavatel roku 2022.

„Máme skvělé zaměstnance. Jsem hrdý na to, jakou firemní kulturu jsme dokázali v zákaznických službách innogy společně vytvořit,“ říká COO innogy Zákaznických služeb Karel Kincl.

Co pro vás osobně a celou innogy Zákaznické služby získané ocenění znamená?

V první řadě musím říct, že mám, stejně jako celé vedení společnosti, velkou radost. Na nadstandardních pracovních podmínkách a všestranné péči o naše zaměstnance pracujeme dlouhodobě a naše snaha se nám tímto způsobem opakovaně úročí. Není to ostatně první ocenění, které naše společnost v posledních letech získala. Zároveň si ale uvědomujeme, že konkurence je obrovská a nespí. Prostor pro zlepšení je tady vždycky. Druhé místo je dobrý odrazový můstek proto, abychom do budoucna byli na místě prvním.

Jaká další ocenění máte na mysli?

Tak třeba dvakrát za sebou jsme získali ocenění Férový zaměstnavatel roku v kategorii nad 500 zaměstnanců. Nejprve jsme dosáhli na bronzovou příčku v roce 2020 a loni jsme již stáli na stupni nejvyšším. Zmiňovaná férovost jde ruku v ruce s našimi základními firemními hodnotami, mezi které patří mimo jiné spolupráce a důvěra. Tyto hodnoty se snažíme posilovat v našem každodenním fungování, vědomě s nimi pracujeme. Být fér totiž klade velký důraz na osobní zodpovědnost k nám samým a samozřejmě také směrem k našim zákazníkům.

Jak se férový přístup k zaměstnancům projevuje v praxi?

Pokud to řeknu zjednodušeně, tak co našim lidem slíbíme, to opravdu platí. Na rozdíl od řady jiných firem, které slibují při náboru doslova modré z nebe a pracovní realita je mnohdy zcela jiná. Když říkáme, že u nás má každý zaměstnanec hned po nástupu nárok na benefity v hodnotě 27 000 korun ročně podle vlastního výběru, tak je to fakt. Pokud slibujeme zkrácenou pracovní dobu, týden dovolené a k tomu až 5 dnů placeného osobního volna navíc, tak je to fakt. Podporujeme vyváženost mezi pracovním a osobním životem. Nejsou to jen plané sliby, ale realita, kterou naši zaměstnanci dokáží ocenit. To vše se nám vrací nejen formou různých cen, ale především loajalitou, výkoností a spokojeností našich zaměstnanců nebo například vysokým hodnocením na našem innogy Atmoskopu, kde najdete autentické komentáře našich současných i bývalých zaměstnanců.

Jak konkrétně innogy Zákaznických službách podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců?

Dlouhodobě vycházíme vstříc měnícím se potřebám zaměstnanců, pro které je kromě práce a kariéry stále důležitější i kvalitní osobní život. Začali jsme více a systematičtěji pracovat s možnostmi home office či home working, covidová pandemie nás popostrčila a v podstatě urychlila naše uvažování o těchto tématech. Naučili jsme se být více flexibilní. Kromě již zmíněné kratší pracovní doby, delší dovolené a dnů osobního volna jsme jako první tuzemské call centrum přišli s převratnou novinkou, kterou jsme nazvali flexiúvazek. Jeho základní princip spočívá v tom, že pokud kolegyně a kolegové stihnou dodat v požadované kvalitě svoje obchodní cíle během čtyř pracovních dnů, mají v pátek volno a mohou si užít prodloužený víkend třeba každý týden. Zatím flexiúvazek realizujeme v pilotním provozu u vybraných týmů, ale první výsledky nám ukazují, že jsme se vydali správnou cestou.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že se zaměřujete především na mladší generaci.

To je pravda jen částečně, i když každá firma potřebuje získávat nové mladé dynamické lidi. U nás ale vycházíme vstříc zaměstnancům všech věkových skupin. Nastupujícím zaměstnancům věnujeme speciální péči a zaškolení pod vedením zkušenějších kolegů, aby se u nás cítili pevní v kramflecích a byli odborníky ve své profesi tzn. v energetickém poradenství. Nemusí se pak stresovat při plnění svých pracovních povinností, mají velký prostor ovlivnit svůj výkon a tím pádem i svoji variabilní složku mzdy. Když získají patřičné zkušenosti, je jen na nich, pro jaký směr dalšího rozvoje a kariéry se rozhodnou. Když přijde čas rodičovství, tak zaměstnanci, kteří jsou u porodu partnera, získají plnou náhradu mzdy. S maminkami na mateřské dovolené jsme v kontaktu, aby jejich návrat do práce byl co nejsnazší. Ceníme si loajality, a proto vždy pěkným dárkem oceníme zaměstnance, kteří u nás oslaví některé významné „pracovní jubileum.“ A nezapomínáme ani na naše bývalé zaměstnance, se kterými průběžně komunikujeme a pravidelně se s nimi setkáváme v rámci našeho Klubu seniorů s energií.

Jaký je podle vás recept na to stát se zaměstnanci oceňovanou firmou?

Kromě toho všeho, co jsem zmínil, přidávám ještě: kvalitní mezilidské vztahy, férovost a transparentnost. Nestojí a nepadá to na kávovaru nejnovějšího typu, ale na vzájemném respektu a vyvážených vztazích nejen v jednotlivých týmech, ale i mezi nimi. Prostě a jednoduše se zaměřujeme na to, abychom vytvářeli kultivované pracovní prostředí, kde se lidé cítí dobře, nebojí se, práce je baví, plní si své pracovní a kariérní cíle a současně žijí naplno svůj osobní život.