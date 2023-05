Majitelé společnosti investují intenzivně do rozvoje průmyslového zařízení klatovského závodu, který se tak stává nejmodernějším v rámci celé skupiny Rodenstock.

Jednatelé firmy Rodenstock Václav Nováček (vpravo) a Karel Hitha. | Foto: Rodenstock

To je výhoda z pohledu budoucnosti závodu, jeho další perspektivy jako klíčové výroby pro skupinu a udržitelnosti zaměstnanosti, ale zároveň i velká odpovědnost, protože jsou na něj kladeny i větší nároky zejména pokud jde o flexibilitu ve zpracování zakázek.

„Co se týká prognózy zakázek, podobně jako ostatní firmy, i my jsme čelili ne úplně jisté situaci na trhu v druhé polovině loňského roku spojené s vysokými cenami energií a materiálu. Na to jsme jako firma museli reagovat. I když vím, že to není vůbec populární krok, museli jsme na konci roku velmi aktivně pracovat s počtem našich pracovníků, zejména pak těch agenturních. Jsem velmi rád, že aktuální úroveň zakázkové náplně je již na standardní a velmi stabilní úrovni,“ říká jednatel klatovské společnosti Rodenstock Karel Hitha a dodává: „Pro některá oddělení tak hledáme další kolegy, a to na pozice s vyšší úrovní kvalifikace s odpovídajícím mzdovým ohodnocením. Je to jednoduché – modernější technologie vyžadují i odbornější obsluhu.“ Noví kolegové před nástupem do zaměstnání prochází interním tréninkovým centrem, kde jsou nejprve vyzkoušeni na zručnost, a poté jsou zaškoleni do výroby. Tréninkové centrum je projekt, jehož prostřednictvím mohou v Rodenstocku vybírat nejvhodnější z uchazečů a poskytnout jim adekvátní přípravu a zaškolení pro ostrý provoz ve výrobě.

Výroba ve firmě jede nepřetržitě.Zdroj: Rodenstock

Nové bonusy

Od června letošního roku rozšiřuje Rodenstock stravenkový paušál a navyšují mzdy zhruba o 5 až 7,5 procent – záleží na jednotlivých pracovních pozicích a směnových modelech. K tomu obdrží všichni pracovníci za duben i mimořádnou jednorázovou prémii.

Plánujeme změnu interního sociálního programu ve standartní kafeterii pro rozšíření jejího využití, posilujeme otevřenou komunikaci se zaměstnanci, kteří mají možnost přijít na kávu s jednateli v pravidelných termínech a ptát se na to, co je zajímá, protože chápeme, že ne všechna rozhodnutí managementu mohou být rozuměna a přijata dobře. Kdo v Rodenstocku nikdy nebyl a chtěl by se byť jen podívat, jak vypadá výroba brýlových čoček, může přijít každý čtvrtek, kdy od 14:00 hodin probíhají pravidelné prohlídky výroby.

Rodenstock je zakázkovou výrobou, tzn. nevyrábí předem, ale až na základě každé konkrétní zakázky, do 3–4 dnů od objednání musí být čočka vyrobena, a tím pádem výroba jede nepřetržitě. Proto aktuálně výroba funguje v různých směnových modelech: od dvanáctihodinových ranních a nočních směn v krátkém a dlouhém týdnu, po osmihodinové ranní, odpolední a noční směny, nebo pouze ranní 8hodinové směny. Na operátorské pozici si zaměstnanec přijde až na 40 000 Kč průměrné měsíční mzdy.

Sází na doporučení od kolegů

Situace na pracovním trhu je stále napjatá. Najít kvalitní zaměstnance je pro Rodenstock stejně obtížné jako pro ostatní firmy v regionu. V náboru nových kolegů proto upřednostňují doporučení od stávajících zaměstnanců. Za doporučení nového kolegy může získat každý odměnu ve výši 40.000 Kč.

Součástí týmu jsou podobně jako v jiných firmách v ČR pracovníci z Ukrajiny, ať už jako kmenoví nebo agenturní zaměstnanci. Jsou to pracovníci často s vysokou kvalifikací, nicméně kvůli jazykové bariéře pracují na nižších pozicích. V Rodenstocku věří, že během relativně krátké doby se jim podaří jazykovou bariéru překonat, stanou se nedílnou součástí týmu a plně využijí svoji kvalifikaci. Je podporována jejich integrace do firmy, mimo jiné díky internímu koordinátorovi pro komunikaci v ukrajinštině, který pomáhá s překlady a jako tlumočník. Ukrajinci tak často ve firmě pracují dlouhodobě.

Odborný růst zaměstnanců

Od letošního ledna Rodenstock úspěšně zahájil výrobu pro nového velmi významného zákazníka z Francie. Tím mohlo dojít nejen k výrazným investicím do strojového parku, ale i k výraznému navýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v oddělení zábrusu, kde se vyrobené čočky zasazují do brýlových obrub. Tato pracovní místa vyžadují velkou zručnost a základní znalosti v oboru optiky. Většina z těchto pracovníků již v Rodenstocku dříve pracovala, díky jejich zkušenostem a několikatýdennímu zaškolování mohli zvýšit svoji odbornou kvalifikaci a dále se profesně posunout.

„Ve výrobě se zaměřujeme nejen na nové technologie (obráběcí stroje nové generace, kolaborativní roboti, nová lakovací zařízení), ve kterých máme již zmíněnou velkou podporu od majitelů, ale i na inovace jednotlivých výrobních a logistických procesů, kterým se věnují naši specialisté a vedoucí pracovníci. Pro mě jsou inovace motorem dalšího růstu výrobního závodu.“ říká jednatel Karel Hitha.

https://www.rodenstock.cz/

Odkaz pro aktuální nabídku volných pracovních míst: https://www.zaostri.cz/