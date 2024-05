Liberec se stává centrem pro budoucí manažery ve sportovním odvětví díky novému vzdělávacímu programu Master of Sports Administration, který realizuje Cosmopolitan Institute of Education. Naše inovativního vzdělávání je vytvořeno tak, aby poskytlo studentům nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti přímo z rukou profesionálů ve sportovním managementu. Program je inspirován spoluprací fotbalového klubu Realu Madrid a vysokou školou Europea sídlící v Madridu.

Foto: Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o.

Cosmopolitan Institute of Education, respektovaný vzdělávací institut v Liberci, přichází s novinkou, která osloví všechny, kteří se chtějí profesionálně věnovat managementu a řízení sportovních klubů a oddílů. Nově zavedený program Master of Sports Administration je zaměřen přímo na potřeby a výzvy současného sportovního průmyslu. Vzdělávací program MSA reaguje především na vzrůstající popularitu a příliv investorů do sportu.

„Naším hlavním cílem je vybavit studenty nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi, které mohou okamžitě aplikovat ve své profesní kariéře,“ uvádí Mgr. Dominik Kejdana, MBA, garant programu. „Díky spolupráci s odborníky a manažery z nejrůznějších sportovních prostředí nabízíme unikátní pohled do zákulisí sportovního managementu.“

Studijní program je primárně zaměřený na vzájemnou interakci a praktickou část výuky. Aplikuje tzv. systém vzdělávání B-learning. Studenti se budou moci setkat a diskutovat s hostujícími přednášejícími, kteří jsou uznávanými experty v oblasti sportu. „Jednou z našich priorit je přímý kontakt studentů s profesionály, který jim umožní získat neocenitelné kontakty a zkušenosti. Jsme velice rádi za spolupráci s panem Ing. Janem Nezmarem, MBA, generálním ředitelem FC Slovanu Liberec či Mgr. Dominikem Jakubcem, marketingovým ředitelem Bílých Tygrů Liberec.“ doplňuje Kejdana.

Zájemci se mohou přihlásit do nové studijní skupiny, která začne v Liberci 15. května 2024. Registrace přihlášek ke studiu je už zahájena a zájemci by neměli s přihláškou otálet. Kapacita je totiž omezena.