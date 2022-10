Společnost HUAWEI před nedávnem uvedla na náš trh značku XMAGE a navazuje tak na dlouhodobý přínos HUAWEI v oblasti mobilních fotografií. XMAGE přináší zcela nové inovativní technologie, díky kterým budou smartphony zachytávat co nejkvalitnější a nereálnější snímky. Prvním telefonem, který novými technologiemi disponuje, je vlajková loď Mate 50 Pro. Uživatelům přináší jako první telefon na světě fyzickou 10stupňovou clonu a také 200násobný zoom.

Mobilní fotografie rok za rokem

Společnost Huawei se zasloužila o řadu klíčových technologií, které zvyšují úroveň mobilní fotografie a reagují na současné potřeby uživatelů. Vše započalo řadou Huawei P9 v roce 2016. Model P9 byl vybaven 12Mpx monochromatickým fotoaparátem a 12Mpx barevným fotoaparátem, čímž se Huawei stal jednou z prvních značek, která světu nabídla systém duálních fotoaparátů.

Hned rok nato byl představen telefon HUAWEI Mate 10 poháněný systémem Kirin 970, který jako první smartphone vůbec využíval pro fotografování výhod umělé inteligence. To se stalo zásadním milníkem a příkladu Huawei začali následovat mnozí další výrobci telefonů. Fotografování s umělou inteligencí se tak stalo standardní funkcí všech špičkových smartphonů.

V roce 2018 oslnil Huawei s novinkou v podobě režimu Super Night v telefonu HUAWEI P20. Výrazně se tím vylepšily možnosti fotografování v noci i při slabém osvětlení. Obrovský ohlas na sebe nenechal dlouho čekat.

Dokonalé přiblížení i dopočítávání obrazu

V následujícím roce přišla řada HUAWEI P30 vybavená super-senzory RYYB a vylepšenou schopností vnímání světla. Mimoto nabídla fotoaparát s tzv. periskopovým teleobjektivem, který umožnil až 5násobný optický zoom a 50násobný digitální zoom, který svým uživatelům přiblížil ve vysoké kvalitě i vzdálené scenérie.

Se smartphony P40 představil Huawei v roce 2020 obrazový engine XD Fusion, který kromě tvorby snímků s plnou ohniskovou vzdáleností přenesl koncept výpočetní fotografie do reality. Výpočetní fotografie umožnila vymanit se z technických limitací konkrétního fotografického přístroje a dosáhnout mnohem vyššího rozlišení.

Přesuňme se do současnosti. V roce 2021 představil HUAWEI špičkové fotomobily ze série P50. Ty využívají technologie XD Optics, která uživatelům zprostředkovává snadné zachycení dokonale ostrých snímků z větší vzdálenosti. Vůbec poprvé byl optický zobrazovací systém obdařen výpočetními schopnostmi, které používají výpočty k opravě optických chyb a k zobrazení i těch nejjemnějších detailů.

Mate 50: Špičkové fotografie díky nejnovějším technologiím

Posledním výdobytkem mezi fotomobily je nedávno představená novinka Mate 50. Telefony Mate 50 jsou vybaveny špičkovým fotoaparátem Ultra Aperture Camera a jako první na světě mají funkci nastavitelné fyzické clony. Model zahrnuje klíčové pokroky v optickém systému, mechanické konstrukci, zobrazovací technologii a zpracování obrazu. Inteligentní clona se dokáže automaticky přizpůsobit tak, aby odpovídala velikosti clony focené scény. Přepnutí do profesionálního režimu umožňuje uživatelům nastavit hloubku ostrosti a stupeň rozostření ručně.

O rychlém pokroku svědčí také samotná schopnost přibližování pomocí periskopového objektivu fotoaparátu. Od dob smartphonů P30 ušla společnost Huawei dalekou cestu a s novinkou Mate 50 přináší přelomovou schopnost až 200násobného zoomu, takže vám přímo před očima přenese na displej telefonu záběry z velkých dálek.

Prvotřídní fotografie s XMAGE

Dceřiná značka XMAGE, která byla letos představena, ukazuje snahu Huawei poskytnout v oblasti mobilních fotografií to nejlepší. Stojí za technologiemi jako je například True Chroma, která umožňuje zachytit mobilním telefonem co nejreálnější snímky světa kolem nás ve vší své barevnosti a s vysokou ostrostí. Nechybí ani systém kamer Ultra Spectrum, který dokáže vnímat každý světelný detail i za šera a poradí si také s fotografováním makro snímků.

Vedle XMAGE přináší Huawei projekt NEXT IMAGE, který sdružuje všechny umělecké a vzdělávací projekty společnosti v oblasti mobilní fotografie. Součástí je také každoroční soutěž NEXT IMAGE Awards pro nadšence do mobilní fotografie. Každý amatérský fotograf, který ke své tvorbě používá některý ze smartphonů Huawei, až do 15. listopadu příležitost zaslat spolu s přihláškou své fotografie a stát se součástí letošního ročníku soutěže.

Prvotřídními fotomobily z řad HUAWEI jsou také nově uvedené smarphony z řady nova, a to nova 10 a nova 10 Pro. Ty se mohou pochlubit duálním předním fotoaparátem, ve které se skrývá 60Mpx ultra širokoúhlá kamera s automatickým ostřením a 8Mpx portrétní kamera. Zadní fotoaparát skrývá čočky tři, 50Mpx Ultra Vision kameru, 8Mpx makro kameru a 2Mpx hloubkový fotoaparát.

Více informací o nových produktech se dozvíte na oficiálních stránkách HUAWEI.

