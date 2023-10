Letošní ročník soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji patřil Propagačnímu podniku Hradec Králové (PPHK). O jeho konečném vítězství rozhodla odborná porota desátého října při předávání cen v kongresovém hotelu Aldis.

Inspirativním sociálním podnikem 2023 je Propagační podnik Hradec Králové. | Foto: Zadavatel

PPHK je rodinnou společností s dlouholetou historií, která byla založena na pevných základech sociálního podnikání. Získaným oceněním pak dokázala, že sociální podnikání může být zároveň úspěšné a inspirativní. Jejich hlavním cílem je poskytovat pracovní příležitosti pro osoby se změněnou pracovní schopností (OZP). Podnik v současné době zaměstnává několik desítek zaměstnanců, a 95 procent z nich jsou právě lidé s OZP. „Zdravotně postižené zaměstnance máme doslova na všech pozicích od vedení až po dělnické profese. Jako rodinná firma máme mezi sebou opravdu přátelské a zároveň soutěživé prostředí, kdy se snažíme poskytnout všem potřebnou péči a umožnit jim plnohodnotné začlenění do společnosti a zároveň chceme být konkurencí na otevřeném trhu. Podle mě se nám to daří až do té míry, kdy jsme schopni poskytnout daleko kvalitnější služby než běžné firmy,“ komentuje jednatel PPHK Vítězslav Elišák.

Propagační podnik zajišťuje zakázky pro opravdu široké spektrum zákazníků z celé České republiky. Všechny poskytované služby se společenským přesahem navíc nabízí v rámci uplatnění náhradního plnění. Na své si přijdou především větší firmy, kterým podnik nabízí komplexní firemní řešení a služby. Od produktových kompletací, po expedici internetovým eshopům a mnoho dalších úseků výroby. Nedílnou součástí firmy je i moderní reklamní studio poskytující kvalitní služby v oblasti velkoformátových a digitálních tisků, reklamních předmětů, 3D reklamy a brandingu vozidel formou polepů i celopolepů. Zaměstnanci se ale věnují také kontrolním a dokončovacím pracím pro automobilový průmysl dle přísných kontrolních norem ISO nebo třeba potravinářskému provozu s blistrem podle kontrolního systému HACCP. Celkovou nabídku služeb pak uzavírá pronájem moderních prostor pro firmy a podnikání, spolu s parkovacími místy uvnitř areálu na Zemědělské ulici.

Právě tady na Slezském Předměstí už v roce 1994 vznikl nápad na podnik se zaměřením na sociální podnikání. V roce 2002 pak byl oficiálně zrealizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny, a to za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje, který trvá doposud. Za celou dobu své existence a neustálého vylepšování své práce získali jak někteří zaměstnanci, tak samotný PPHK nespočet cen. Za zmínku stojí například ocenění Odpovědná firma Královéhradeckého kraje roku 2020 nebo fenomenální úspěch šikovného grafika Tomáše Peška, který i přes svůj handicap s invalidním vozíkem vybojoval v roce 2022 na mistrovství Evropy v Norsku zlatou medaili ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 metrů.

„Za inspirativní cenu jsme všichni v podniku opravdu velice rádi. Velké díky patří především našim zaměstnancům, bez kterých bychom podobnou cenu nikdy společně nevyhráli,“ shrnuje za všechny Elišák.

