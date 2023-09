Její výrobky znají zákazníci v celé České republice, najdeme je v mnoha kuchyních našich domácností. Rychvaldská firma Altin JM Group, s. r. o., zásobuje český trh svými instantními polévkami a instantními těstovinami značek InTaste a Vitamax.

Výrobní hala firmy Altin JM Group v Rychvaldu. Na snímku je jednatel firmy Roman Frenko | Foto: Deník

Navštívit moderní továrnu na výrobu instantních polévek a těstovin je velký zážitek. My jsme měli takovou příležitost v Rychvaldu, kde sídlí firma Altin JM Group, s. r. o. Z její nové moderní výrobní haly putují instantní polévky a instantní těstoviny nejen do prodejen po celé České republice, ale i dalších evropských zemí.

Výrobky této rychvaldské firmy si mohou zákazníci koupit ve všech obchodních řetězcích, které u nás existují. Vyvážejí se také do dalších zemí, jmenujme například Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Norsko, Španělsko, Francii, Rakousko. Nově třeba do Německa.

Hala ukrývá nejmodernější výrobní linku, což jí umožňuje v maximální míře splňovat náročné požadavky zákazníků. Například pro ryzí milovníky orientálních polévek se v ní vyrábí řada Premium, která je postavena na silném vývaru s vyšším podílem sušené zeleniny. V jednotlivých pěti příchutích jsou použity výjimečné ingredience jako kokosové mléko, citronová tráva a další.

Ukázka z výrobního sortimentu firmyZdroj: DeníkJAK TO ZAČALO?

Firmu založil koncem 90. let její jednatel Roman Frenko ve Frýdku-Místku. Jako obchodník měl zkušenosti s prodejem v jednom z tehdejších potravinových řetězců. Na počátku podnikání stála také náhoda.

Přišel tehdy za ním vietnamský obchodník s nabídkou prodávat instantní těstovinové polévky. Romana Frenka tento produkt zaujal, protože byl na trhu nový. „Řekl jsem mu tehdy, že chci jet do Vietnamu, chci si tam prohlédnout výrobu a koupit výrobní linku. Tehdy jsem to řekl jen tak, a on to zařídil. Přišel za tři měsíce za mnou, že mi vyřídí vízum a pojedeme. Takže jsem odjel do Vietnamu a za vypůjčené peníze koupil první linku,“ vzpomíná Roman Frenko na začátky svého podnikání. Od té doby uplynulo hodně vody a firma se za více než dvacet let rozrostla do dnešní podoby.

V současné době má Altin JM Group roční obrat okolo 600 milionů korun. Z výrobní linky denně odjíždí zhruba tři plné kamiony výrobků. Za osm hodin jsou schopni ve výrobní hale vyprodukovat tři sta tisíc balení instantních nudlových polévek a instantních těstovin. To je přibližně 140 sáčků za minutu na každé baličce.

MODERNÍ HALA

Původně měla firma výrobní linku ve Frýdku-Místku, nyní sídlí v nově postavené moderní hale v Rychvaldu na pozemku, který jí prodal státní podnik DIAMO. Moderní hala je 132 metrů dlouhá a 60 široká. Zjednodušeně řečeno: na jejím začátku do ní kamiony přivezou mouku, na konci haly pak vypadávají hotové balíčky výrobků. Roman Frenko zná výrobní linku do posledního šroubku, o výrobním procesu umí vyprávět dlouho. Výrobní hala je dokonale čistá, pracovníci musí dodržovat nejpřísnější hygienické podmínky. Na to si dávají ve firmě velmi záležet. Uvnitř objektu jsou také další výrobní a skladovací prostory. V jedné z jejích částí například zaměstnanci balíčkují koření do polévek. Firma si je nechává připravit na zakázku u specializovaných výrobců.

Pohled na výrobní linku instantních polévek a těstovinZdroj: Deník

„My s nimi vytvoříme recepturu, pak jdeme do jejich laboratoří, degustujeme, a když je to podle našich představ, tak nám to namíchají. Potom nám směsi koření dodají v pětisetkilogramových boxech a my je balíme do malých sáčků. Máme zmapovaný trh, víme že každý chce jinou příchuť. Jinak jsou zákazníci zvyklí jíst kuřecí polévku u nás a jinak třeba v Polsku,“ popisuje jednatel společnosti.

ZAMĚSTNÁVAJÍ VĚZNĚ

Co každého návštěvníka firmy už při příjezdu zaujme, je vysoký plot s ostnatými dráty. Ten tady není kvůli zlodějům – má to jiný důvod. Altin JM Group má 150 zaměstnanců, z toho ve výrobě pracuje pravidelně až šest desítek odsouzených vězňů z věznice v Ostravě-Heř- manicích, které do firmy vozí v pracovních dnech autobus. Společnost Altin JM Group s touto věznicí dlouhodobě spolupracuje k oboustranné spokojenosti. Vězně hlídá ostraha, výroba je monitorována kamerami. S vězni nejsou problémy, sami chtějí ve firmě pracovat.

Jedna z částí výrobní linky v rychvaldské firmě Altin JM Group, s.r.o. Zdroj: Deník

„Odsouzení u nás pracují dobrovolně. A co je důležité, že někteří se k nám vrátili i po výkonu trestu. To je hodně užitečné, protože se zařadili zpátky do společnosti. My s nimi pracujeme, učíme je pracovní návyky a myslím si, že úspěšně. Samozřejmě máme zaměstnané i lidi z Rychvaldu, například v kancelářích,“ vysvětluje Roman Frenko. Jak dodává, jeho firma zaměstnává nejvíce odsouzených lidí v České republice. Hrdý je také na to, že společnost je ryze českou firmou a za dvacet tři let nikdo z firmy nedostal pozdě výplatu.

„Pomáháme dlouhodobě také dětským domovům a postiženým dětem. Dělali jsme například s BESIP omalovánky pro děti, jak mají správně přecházet cestu. Spolupracuje také s Červeným křížem. Naše kanceláře zdobí kresby, které jsme od dětí dostali,“ ukazuje ředitel firmy.

PROBLÉMY SE SOUSEDY

Ale vše není jen růžové. Vrásky na čele dělají Romanu Frenkovi vleklé spory s místními obyvateli. Ty trvají už od začátku, kdy se firma pustila do stavby výrobní haly. Obavy obyvatel, že výroba bude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí, považuje Roman Frenko za neopodstatněné, protože firma dělá dlouhodobě vše pro to, aby její výroba nikoho neobtěžovala. Přesto ho zaměstnávají neustálé stížnosti obyvatel, které musí řešit. Například kvůli údajnému zápachu z výroby nebo hluku.

„Když jsme fungovali ve Frýdku-Místku, kde jsme byli ve stejné vzdálenosti od sídliště, jako jsme teď od našich sousedů, tak za dvacet tři let na nás nebyla jediná stížnost. Přitom to byla stejná technologie, všechno stejné. Pak když jsme kupovali tento pozemek, tak jsme úřadům nic netajili. Zvedla se ale nevole občanů, že tady někdo chce něco dělat. Lidé se mohli přijít podívat, jakou výroba dělá hluk a co vypouštíme z výduchů,“ vysvětluje ředitel. Kvůli stížnostem následovaly desítky nejrůznějších kontrol – z krajské hygienické stanice, inspekce životního prostředí a dalších úřadů. Případ řešil dokonce ombudsman. „Jsme kontrolováni na nejvyšší úrovni. Máme asi deset auditů v roce. Mrzí mě, že ve slušné společnosti, kde jsme se ke všemu postavili čelem a kdy děláme veškerá opatření, tak musíme stížnosti pořád řešit,“ dodává Roman Frenko.