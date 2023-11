Nepřehlédnutelné stopy zanechala stavební společnost INSTAV například pod výstavbou dvou etap bytových domů v Hlinsku, zdejším biotopem i dopravním terminálem.

Rekonstrukce obecního domu Čepí. | Foto: Zadavatel

Před pár týdny INSTAV dokončil stavební práce na zřízení obchvatu místní části Rataje-Hlinsko, pro děti z Hlinska zase vybudoval příjemnou zahradu v areálu Domu dětí a mládeže. Sídlo společnosti.Zdroj: Zadavatel

„Příští rok nás čeká například modernizace záchranné stanice Pasíčka,“ říká člen představenstva Luboš Mužík.

Ve stavebním průmyslu působí INSTAV Hlinsko od roku 1998. Tehdy se osamostatnila od původní stavební společnost INSTAV Pardubice a začala se zabývat projektem a realizací staveb v oblasti vodárenství

a vodohospodářství. Významným mezníkem v životě hlinecké společnosti byl rok 2007, kdy se stala součástí holdingu enteria, tehdy došlo také k přerodu na akciovou společnost. Holding enteria přitom spojuje stavební společnosti s ročním obratem 8 miliardy korun a 1500 zaměstnanci. Společně tvoří Velkou Partu.

Rybník Vojtěchov.Zdroj: ZadavatelSpolečnost INSTAV postupně rozšířila své pole působnosti i do dalších krajů a měst v České republice. Jejím hlavním zaměřením jsou vodohospodářské stavby. Záběr činnosti je však daleko širší. Zabývají se pozemními a silničními stavbami, zaměřují se i na realizaci inženýrských sítí, chodníků

a místních komunikací, stejně tak stavby občanské vybavenosti.



INSTAV má bezmála sedm desítek zaměstnanců. „My jsme vlastně rodinnou firmou s přátelským duchem a kvalitními zaměstnanci. I tak ale občas potřebujeme do svých řad přijmout nové kolegy. V současné době například hledáme hlavního stavbyvedoucího i asistenta stavbyvedoucího,“ podotýká Vladislav Kropáček, předseda představenstva společnosti INSTAV, a doplňuje: „Jsem hrdý na to, že se firmě daří jít s dobou po technické stránce, což je podle mě základ úspěchu. Náš strojový park pravidelně obnovujeme. Není to tak dlouho, co jsme pořídili novou mobilní třídící linku na zeminu, naše činnost je tak ekologičtější. Stejně tak naši zaměstnanci pracují s nejnovějšími stavebními stroji a technickým vybavením.“

INSTAV vyvíjí v regionu nejen podnikatelskou činnost, ale také dlouhodobě podporuje mnohé spolky, namátkou to jsou Záchranná stanice Pasíčka, MTB Hlinsko, místní cyklokrosaři i házenkářky, Mikroregion Toulovcovy Maštale.

Zdroj: Zadavatel