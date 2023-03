Nejen o interně jako oboru pohovořil primář interního oddělení Litomyšlské nemocnice Tomáš Ducháček.

Můžete na úvod trochu blíže představit interní oddělení Litomyšlské nemocnice? Jaké je vůbec spektrum jeho činnosti?

Interna v Litomyšli je složená ze čtyř částí. Máme zde standardní lůžkové oddělení se 42 lůžky ve dvou stanicích, které jsou rozděleny na internu–muže a internu–ženy. Oddělení prošlo v roce 2015 rekonstrukcí, takže vnitřek pokojů je moderně upravený, na oddělení máme centrální rozvody kyslíku a jsme vybavení telemetrií, takže můžeme sledovat EKG pacientů, kteří jsou třeba ohrožení nějakou srdeční arytmií. V dosahu interního oddělení je jednotka intenzivní péče, kde máme 5 lůžek pro pacienty, u nichž došlo k ohrožení nějaké základní životní funkce, máme zde také prostor pro provádění základních terapeutických nebo diagnostických výkonů, jako jsou třeba punkce dutin nebo zavádění cévních katetrů. Další částí interny je ambulance, kde sledujeme pacienty v celém spektru interních chorob, máme tedy ambulanci kardiologickou, diabetologickou, pro poruchy funkce štítné žlázy nebo všeobecnou interní a mimo budovu interny je i ambulance gastroenterologická. Součástí mého primariátu je také léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) s celkem 39 lůžky. LDN byla do areálu Litomyšlské nemocnice přesunuta také v roce 2015 v rámci rekonstrukce celé budovy. Tento přesun velmi zjednodušil pohyb pacientů, protože stačí jen přivolat výtah, sjet o patro níž a veškerý komfort moderních, opravených interiérů je k dispozici i pacientům LDN.

Co se týče počtu pacientů, měsíčně máme na standardním oddělení zhruba 200 pacientů, na JIP kolem 25 a na LDN, pokud je plná kapacita, může být hospitalizováno až 39 pacientů.

O internách se v současné době poměrně hodně mluví, především v souvislosti s nedostatkem personálu. Jak moc jsou tato oddělení pro nemocnice důležitá?

Především pro menší nemocnice, jako je i ta Litomyšlská, kde nejsou specializovaná oddělení, například plicní, infekční nebo kardiologie, je interna oddělením, kam všichni pacienti s těmito problémy směřují. Další věcí je, že přítomnost interen v menších městech umožňuje pacientům mít dostupnou péči v místě bydliště bez nutnosti daleko dojíždět. Obecně, pro nemocnici je interna jedno z kmenových oddělení, které je oporou i dalším oborům při nejrůznějších vyšetřeních a mnohém dalším.

Co všechno vlastně musí internista umět?

O tom jsem poměrně dost přemýšlel a myslím si, že dobrý internista musí získat komplexní pohled na zdraví daného člověka. Pro příklad – nemá smysl pacienta léčit nejnovějšími, nejdražšími léky, když primární problém je v tom, že nejí a chřadne, nemá smysl dělat zbytečná vyšetření, jejichž výsledek nebude mít na zdraví pacienta žádný dopad. Nejdůležitější je naučit se vyšetřovat a diagnostikovat pacienta co možná nejkomplexněji a umět posoudit, co má smysl a co je v danou chvíli důležité. To všechno však lékař získává postupně erudicí a zkušenostmi.

Je tedy podle vás interna dobrým „odrazovým můstkem“ pro mladé lékaře?

Určitě. V současné době je vlastně vzdělávání lékařů rozděleno na dvě části. První dva a půl roku po absolvování lékařské fakulty dělají lékaři takzvaný základní kmen, kdy se seznámí a proškolí v základních oborech, třeba právě v kmeni interním, chirurgickém či jiných. Po složení zkoušek v tomto kmeni následuje už vlastní specializace. S interním kmenem se z lékaře může stát infekcionista, kardiolog nebo třeba praktický lékař. Já bych ale stejně nejradši vychovával především všeobecné internisty.

Co vás samotného přivedlo k interně?

To je složitá otázka. Mě nikdy nebavila matematika, takže jsem po gymnáziu musel jít na netechnický obor. Mimo jiné se nabízela medicína, což se povedlo, tam jsme žádnou matematiku neměli. Ale pak následovala volba mezi chirurgií a internou. Na medicíně jsme měli takový okruh přátel a všichni jsme šli na internu. A nikdy jsem toho nelitoval. Pocházím z jedné vesnice za Svitavami a po škole jsem nastoupil rovnou do Litomyšlské nemocnice. Stále si pamatuji, jako by to bylo dnes, že to tehdy v mých očích byl obrovský výlet, dojet 30 kilometrů do Litomyšle, najít nemocnici a začít tady pracovat. Ale jsem zde velmi spokojený a určitě je pravda, co se říká – že Litomyšl v sobě má nějaké genius loci.

Každý den se nejen na interně, ale i v rámci kardiologické poradny, kterou v nemocnici vedete, setkáváte s celou řadou onemocnění. Máte pro čtenáře na závěr nějakou radu, jak se udržovat fit?

Kromě obecných doporučení, které každý zná, jako je nekouřit, více se hýbat, snažit se stravovat středomořskou dietou, tedy lehkou a dobře stravitelnou, je velmi důležité chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. V rámci těchto prohlídek je přesně nastavený systém toho, kdy vyšetřit hladinu cholesterolu nebo změřit krevní tlak. Pokud je to třeba, praktik pak pacienta nasměruje na další vyšetření či zákroky. Já svým pacientům v ambulanci vždy říkám, že pokud chtějí udělat jakoukoliv změnu, tak to musí být součástí jejich životního stylu. Ať už začnou běhat, veslovat, chodit do posilovny nebo změní stravu, musí si to vždy přizpůsobit na míru, aby v tom oni sami byli spokojení. Protože pokud začnu dělat něco, co mi někdo doporučí, ale já sám v tom nebudu spokojený, nebude mít změna dlouhého trvání.

