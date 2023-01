Na porodnici karlovarské nemocnice přijde ročně na svět přes 1000 dětí. Individuální přístup k rodičce je zde samozřejmostí.

Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Největší porodnice v kraji je v Karlových Varech. Poskytuje komplexní péči o matku a dítě, a to v moderním prostředí s řadou speciálních odborných služeb. I přes vysoký počet porodů zde však dbají na dodržení co největší intimity pro čerstvé maminky.

"Nejhorší zážitek po porodu? Myslím, že pro každou ženu není nic horšího než to, když se po několikahodinovém, vyčerpávajícím porodu, musí neumytá odhalit

a ukázat své intimní partie jednomu lékaři, pak za chvíli jinému, pak sestře nebo rovnou celé skupině mladých lékařů. Navíc vedle vás leží po porodu další ženy. Upřímně si myslím, že v těchto případech každá rodička ocení intimitu," vzpomíná rodička Lucie na porod před lety v jiné porodnici mimo náš kraj.

Nejen intimita, ale i individuální přístup či programované porody hrají při výběru porodnice velkou roli. „U nás je intimita rodičky prioritou. Pokud je pacientek na pokoji více, vyšetření probíhá v samostatné ambulanci maximálně za přítomnosti sestry, pokud s tím pacientka souhlasí. Vedle té medicínské stránky tak klademe důraz na důvěru, intimitu a individualitu našich pacientek. Reflektujeme jejich přání a umíme se postarat i o složité případy, na to jsme dobře připraveni,“ komentuje primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Tomáš Semerádt.

Speciální péči vyžadují hlavně těhotné ženy s diabetem. V karlovarské porodnici jich vloni bylo téměř 10% a jejich počet roste. Sledování těhotných diabetiček

I. a II. typu v rizikové poradně porodnice, doporučuje primář již od 16. týdne těhotenství.

„S porodnicí se mohou budoucí maminky seznámit zpravidla mezi 36. a 37. týdnem těhotenství, mají možnost prohlídky a provedení administrativních povinností. Rizikové těhotné jsou vedeny v naší poradně v okamžiku vzniku rizika během celého průběhu těhotenství. Právě diabetičky, maminky s vysokým krevním tlakem a jinými závažnými onemocněními se řadí mezi rizikově těhotné. Děti těchto matek mají totiž o něco vyšší procento možných vrozených vývojových vad, poruchy růstu

a v neposlední řadě i komplikovanější poporodní adaptace. Pro plod mohou být nebezpečné také opakovaně velmi nízké hladiny cukru v krvi, infekce matky, růstová restrikce a jiné“ vysvětluje primář.

Kritéria pro vyhledávání vrozených vývojových vad, poruchy nitroděložního růstu a placenty jsou při těchto onemocněních přísnější. Lékařům gynekologicko-porodnického oddělení nyní (nejen) pro včasnou diagnostiku vrozených vad slouží nový špičkový 3D ultrazvuk. Jeho software umí vyhodnotit kritéria prospívání plodu - průtok krve v pupečníkové cévě či mozku a má schopnost zobrazování orgánů s vysokým rozlišením.

Obrovskou výhodou pro těhotné je možnost objednat se do porodnice i na plánované ultrazvuky online přes webové stránky. Online se už dnes mohou budoucí rodiče podívat také do porodnice prostřednictvím videoprohlídky.