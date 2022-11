Investice do akcií, ale též investování obecně, bylo donedávna parketou spíše movitějších lidí a makléřů. Málokdo ze střední či nižší společenské třídy by se odvážil plavat v těchto vodách. Avšak doba se mění a díky moderním a neustále se vyvíjejícím technologiím má možnost uskutečňovat investiční operace v podstatě kdokoli.

Foto: Pexels.com

V našich zeměpisných šířkách značí investice do akcií mezi „obyčejnými“ lidmi stále ojedinělý způsob jakéhosi přivýdělku. A přitom ve vyspělejších zemích se stal obchod s cennými papíry běžnou praxí. S tímto tématem se seznamují již žáci škol v rámci předmětu týkající se finanční gramotnosti. Nutno podotknout, že v českých školách se situace pomalu ale jistě také zlepšuje.

Akcie představují druh cenného papíru, jehož pořízení a následné držení umožňuje akcionáři (držiteli akcie) vlastnit část akciové společnosti. Z tohoto faktu mu plynou benefity v podobě podílení se na hlasování valné hromady firmy či právo na podíl ze zisku, takzvanou dividendu. Ta společně s růstem akcie tvoří výnos plynoucí z investování do akcií.

Výhod obchodování s akciemi je hned několik. Vedle pravidelného příjmu prostřednictvím vyplácených dividend, se jedná o potencionální návratnost investice (například proti spořícím účtům či dluhopisům); dále vyšší výnosy i likviditu, tedy rychlost prodeje akcie a její přeměny na hotovost při zachování stejné hodnoty. Samozřejmě nelze opomenou, řekněme, funkci ochrany před inflací, a to z toho důvodu, že zisky akciového trhu často výrazně převyšují míru inflace. A poslední, nikoli však zanedbatelný, klad spočívá v diverzifikaci, tj. rozložení rizik. Znamená to, že investor rozdělí své finanční prostředky do více firem.

Investice do akcií nevyžaduje nijak velký počáteční kapitál. To je také jeden z důvodů, proč takové obchodování může zkusit opravdu každý. Začít se totiž dá i s částkou nepřesahující 1 000 korun.

Než se ale úplný začátečník pustí na dráhu obchodu, měl by si zjistit alespoň základní informace a ujasnit si, co od své nové činnosti vlastně očekává. Ať už se rozhodne pro osobní schůzku s burzovním makléřem, přečte pár knih, nebo absolvuje internetový kurz, každá rada je dobrá. Moderní doba ale nabízí ještě další řešení, a to podporu online brokera, který začínající investory světem investic provede.

Zdroj: Pexels.com

Online broker, jinými slovy elektronický makléř tvoří součást obchodní platformy, jenž na jednom místě sdružuje technologie potřebné k obchodování na burze cenných papírů. Speciální aplikace umí sledovat aktuální dění na trhu, využívat více příležitostí, provádět informovanější tržní operace, analyzovat nejnovější ceny akcií či předpovídat cenové chování. Hlídají rovněž každý pohyb a dokáží rozpoznat rizika, na něž obchodníka upozorní.

Obchodování akcií pak probíhá na bázi kopírování strategií a taktik jiných obchodníků; současně zde dochází ke sdílení zkušeností. Před „ostrým“ startem se doporučuje vyzkoušet si své obchodní dovednosti na demo účtu bez nutnosti investice finančních prostředků.

Po rozptýlení veškerých pochybností už v obchodování s cennými papíry v cestě nic nestojí. Nyní stačí u zvoleného brokera založit účet dle svých potřeb, převést peníze ze svého bankovního účtu a vybrat společnost. Pro začátek to bude pravděpodobně známá společnost, která budí důvěru.

Možná je načase využít nabízených možností moderních technologií a naučit se plavat v jiných rybníčcích. Kromě získání nových zkušeností lze vydělat slušný balík peněz. A komu by se nehodil?