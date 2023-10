Proč vlastnit investiční zlato?

Foto: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Stabilní hodnota. Zlato je ceněno pro svou stabilní hodnotu. Příkladem může být koupě automobilu. Při uvedení na trh v roce 1908 stál Ford model T v základní výbavě 850 dolarů. Za 850 dolarů jste si v roce 1908 mohli při ceně zlata 20,67 dolarů za trojskou unci (31,1g) zlata koupit 41x 31,1g zlata, tedy přes 1250g. Při dnešních cenách 1300 Kč za gram byste si za stejné množství zlata koupili automobil v hodnotě 1 625 000.

Zdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Diverzifikace portfolia. Klíčem k úspěšnému investování je mít v portfoliu různé typy investic. Pomáhá to s minimalizováním rizik spojených s kolísáním trhu. Hodnota zlata v dobách krize, když ceny jiných aktiv padají. Cena zlata z pravidla roste. Kolik zlata tedy v portfoliu mít? Je to velmi individuální, např. zaměstnanec a automobilovém průmyslu by měl být více zajištěný likviditou pro případ omezení výroby v době ekonomické krize než zubař. Obecně se procento zlata v portfoliu doporučuje 5-10% zbytek akcie a dluhopisy. Takto nastavená portfolia jsou stabilnější v turbulentních dobách.

Likvidita a snadná obchodovatelnost. Zlato je snadno obchodovatelné po celém světě. Zlaté mince a slitky jsou opatřeny buďto certifikátem nebo mají přímo na sobě vyraženou váhu a čistotu kovu. Která se dá jednoduše ověřit na moderních přístrojích. Ve Zlaté Bance Vaše drahé kovy umíme i vykoupit a ověřit jejich pravost na specializovaných přístrojích.

Pobočka Mladá BoleslavZdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Historický úspěch. Historické údaje potvrzují výkonost zlata jako investičního aktiva. Po staletí je považováno za základní formu bohatství. Mnoho lidí a institucí na světě si cení jeho hodnoty a rozhodlo se investovat do tohoto kovu.

Ochrana před inflací. Zlato může sloužit i jako ochrana pře inflací. Když hodnota peněz klesá, cena zlata často stoupá. To znamená, že investice do zlata může udržet Vaší kupní sílu i v obdobích vysoké inflace.

Ochrana životního prostředí. Ve Zlaté Bance velice dbáme na udržitelnost našeho podnikání. Jsme si vědomi negativního dopadu těžby drahých kovů na naší planetu. Proto také nabízíme našim klientům možnost recyklace drahých kovů, čímž pomůžeme zmírnit dopady těžby. Již dnes se většina zlata v Evropě recykluje a my jsme hrdí na to, že jsme toho součástí. Zákazníci u nás mohou prodat: staré, nemoderní šperky, řetízky, přívěsky, stříbrné příbory, tabatěrky, mince či investiční slitky.

Pobočka Mladá BoleslavZdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Závěr. Ať už chcete ochránit hodnotu svého majetku prostřednictvím investice do drahých kovů nebo vrátit zlato či stříbro zpět do oběhu a přijít si tím na nemalé finanční částky. Navštivte Zlatou Banku v Mladé Boleslavi, třída T.G.Masaryka 1087 nebo se podívejte na náš eshop: www.zlatabanka.com