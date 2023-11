Plánujete rozšířit své investiční portfolio o produkt, který i v nejhorších dobách neztrácí hodnotu, přináší zajímavé zhodnocení a můžete ho mít neustále u sebe? Zlaton přichází se zajímavým řešením a navíc i 20% slevou.

Každý šperk s sebou nese vlastní příběh, ale také několik úhlů pohledu. Pro někoho může znamenat významnou finanční investici, pro druhého je módním doplňkem a pro jiného zase památkou či rodinným dědictvím. Pokud i vás čeká nákup prstýnku, řetízku nebo třeba náramku a chcete konečně pořídit hodnotný kousek za tu nejvýhodnější cenu na trhu, podívejte se na nabídku šperků ve Zlatonu. Právě tady najdete nejširší výběr, a nyní navíc i 20% slevu na veškerý nový sortiment.

Hodnota za nejlepší cenu na trhu

Už více než 20 let nabízí Zlaton komplexní služby napříč cenovými kategoriemi. Zkrátka a jednoduše tak, aby si nákup mohl dovolit každý. Zlato a šperky zde můžete koupit, prodat, nechat opravit anebo do něj třeba investovat. Zákazník, který si u nás koupí jakýkoliv produkt, jej právě zde za několik let i nejlépe prodá. Zlaton totiž garantuje absolutně nejlepší cenu za gram zlata v Česku, a vytváří tak férové řešení toho nejvýhodnějšího nákupu šperku, zlata nebo investic.

Tady jednoduše nepřeplatíte a ať už si vyberete jakýkoliv produkt, bude si stále držet svou hodnotu. Schválně, ověřte si cenu u konkurence. Zjistíte, že ceny ve Zlatonu jsou prostě nejvýhodnější. A pokud se s výběrem zrovna netrefíte, máte celých 30 dní na výměnu. Nyní navíc díky Black Friday ušetříte 20 % na kompletním novém sortimentu šperků. Stačí zadat kód “ZLATON” a sleva je vaše.

Zlaton nabízí jak nové, tak renovované šperky. Rozdíl v kvalitě prakticky nepoznáte, ale v ceně ho jednoznačně pocítíte.

20% sleva na veškeré nové šperky

Čeká vás nákup zásnubního prstenu? Nebo sháníte opravdu hodnotný šperk pro svou polovičku? Právě nyní máte ideální příležitost pořádně ušetřit. Díky slevovému kódu “ZLATON” získáte 20% slevu na veškerý nový sortiment kromě investičních produktů. Ve skutečnosti to znamená, že ty nejvýhodnější šperky na českém trhu získáte ještě o dalších 20 % výhodněji. Slevový kód můžete uplatnit jak ve dvou kamenných prodejnách v Praze – ve zbrusu nové prodejně na ulici 28. října a již tradičně v ulici Spálená, tak i na e-shopu zlaton.cz, a to do konce listopadu.

A protože jsou ceny šperků ve Zlatonu bezkonkurenční, doporučujeme s nákupem příliš neotálet. Skladové zásoby jsou totiž omezené.

Navštivte novou prodejnu Zlaton na ulici 28. října v Praze a získejte 20% slevu na všechny nové šperky