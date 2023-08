Na začátku cesty společnosti STGCZ stála myšlenka vybudovat investičně aktivní skupinu v oblasti lidského zdraví. Za tři roky se však celý projekt výrazně otočil, a dnes skupina působí zejména v oblasti nákupů a prodejů veřejně obchodovaných firem.

S volným zhodnoceným kapitálem navíc operuje v oblasti stresových nemovitostí. Její záběr už daleko přesahuje Pardubice, kde se bývalý plavec a olympionik z Pekingu 2008 Jiří Jedlička narodil a v roce 2020 investiční skupinu STGCZ založil.

Jak jste se vy jako olympionik dostal k něčemu tak vzdálenému, jako je založení investiční skupiny?

Řekl bych, že jde o přirozený životní vývoj ovlivněný okolnostmi. Vždy o věcech uvažuji v širších souvislostech a s výhledem do budoucna. Dvakrát v životě jsem udělal „chybu“ v nastavení svých cílů. Poprvé to bylo ve sportu, kdy jsem chtěl jet na olympiádu. Jakmile jsem se z ní vrátil, cíl byl splněn a najednou prázdnota. I sebevětší cíle se jednoho dne stanou malé. Moje vnitřní motivace se ze sportu překlopila do byznysu. Ten nemá limity. Jeden z projektů, které jsem založil a rozvíjel, byla síť plaveckých škol. Ta v čase začala generovat volné prostředky, se kterými bylo potřeba začít pracovat. Nabízela se možnost rozvoje sítě škol, jejíž „škálovatelnost“ se ale ukázala jako velmi složitá a nestabilní.

Zbývalo buď zakládat a rozvíjet nové projekty, nebo do již rozběhlých začít investovat. Po několika kolech námluv se udělaly pilotní investice do firem v odvětví zdravého životního stylu. Konkrétně se jednalo o potravinářskou výrobu a výrobu sportovního oblečení. Druhou zmíněnou držíme podílově doteď. Dlouhé roky jsem soukromě rovněž aktivní v obchodování s veřejně obchodovatelnými firmami. To je činnost, která se do skupiny STGCZ přidala záhy.

Vy jste tedy začal se svými penězi, a nyní obhospodařujete další peníze vašich investorů?

Start byl jako obvykle s vlastními prostředky vygenerovanými za roky podnikáním. Lidé z mého okolí o fungování mého aktivně spravovaného portfolia složeného z veřejně obchodovaných firem věděli, znali výsledky a současná situace spojená s inflací je motivovala k tomu, se k činnosti přidat. V letech 2019-2022 i přes složitou situaci dokázalo portfolio vygenerovat zhodnocení 84 %, což vzhledem k dlouhodobé investiční strategii považuji za dobrou startovní pozici.



Jak si vedete v roce letošním? Nějaká zajímavost?

Od začátku roku 2023 má naše portfolio aktuálně výkonnost přesně 29,26 %, co se zainvestovaných prostředků týče. Držíme kolem 40 % prostředků pro příležitosti, a to nám výkonnost snižuje. Díky tomu máme zase jiné ukazatele dobré. Hodně viditelná je v poslední době česká stopa v podobě Pale Fire Capital a jejich pozice ve společnosti Groupon. Před několika málo dny jsme po osmi měsících pozici v této firmě prodali a zhodnotili prostředky o 81,83 %. Za zmínku jistě stojí vstup firmy mmcité na pražskou burzu. Zde jsme aktuálně na zhodnocení 32,66 %, přičemž pozici v průběhu měsíce srpna postupně snižujeme. Proti tomu jdou samozřejmě pozice ve firmách, které jsou aktuálně z nějakých důvodu ve ztrátě, a je potřeba s nimi pracovat. Nic neobvyklého.

Vedle Private Equtity a finančních trhů působíte také v nemovitostech?

Zde jde v návaznosti na mě o velmi blízkou činnost z nedávné minulosti. Zabýváme se výkupy pozemků v podílovém vlastnictví, a to takových, které jsou územním plánem určeny k zastavění. Ať už ke komerčnímu nebo k bydlení. Naší specializací jsou výkupy takových pozemků, u kterých jsou spoluvlastnické neshody. U takovýchto majetkově složitých nemovitostních projektů je optimální střední velikost. To je velikostně projekt, který je pro běžné fyzické osoby složitý finančně, a pro větší hráče typu developerských a stavebních firem malý a časově složitý zároveň. Vyjednání takového případu je obvykle běh na velmi dlouhou trať. Po úspěšném vyjednávání takovýto pozemek vykoupíme, scelíme, případně zbavíme právních a jiných vad a dle možností a příležitostí s ním nadále pracujeme k jeho maximálnímu užitku.

