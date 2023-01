Zlato má za sebou zajímavý rok. Po začátku války na Ukrajině v únoru 2022 vyskočila jeho cena prudce vzhůru, aby za pár měsíců rychle klesla. Na konci roku se držela na podobných hodnotách jako na jeho začátku. Nyní se nabízí otázka, jak si povede v letošním roce?

Investiční zlato | Foto: zlataky.cz

Existují různé prognózy vývoje ceny investičního zlata a většina z nich je poměrně optimistických. Co si myslí odborníci?

Jak si povede zlato a stříbro v roce 2023?

Samozřejmě výhledy toho, jak se bude vyvíjet cena investičního zlata a stříbra, jsou nejisté a závisí na mnoha okolnostech. Zásadní je celosvětová poptávka investorů a centrálních bank po drahých kovech. Situaci bude stále ovlivňovat i válka na Ukrajině. Podle Světové rady pro zlato poptávka po zlatém kovu rostla ve 3. čtvrtletí 2022 o 28 % a je pravděpodobné, že trend bude pokračovat. Nejvíce nakupovali právě drobní investoři a centrální banky.

Světová rada pro zlato také uvedla, jaké události by mohly cenu pozitivně ovlivnit:

oslabení dolaru a ustupující inflace,

mírná recese, horší zisky,

pokračující válka,

růst čínské ekonomiky,

tlak na ceny komodit.

Podobně to vidí také společnost Capital Economics, která ve své prognóze počítá s růstem cen zlata i stříbra. Podle ní by měl v příštím roce začít klesat americký dolar, který drahé kovy dost brzdí a jejich cena by se mohla znovu oživit. Pokles kursu dolaru znamená, že cena zlata a investičního stříbra roste.

Vyplatí se investovat do drahých kovů?

Jak ukázal minulý rok, drahé kovy jsou dobrou pojistkou v případě krize. Nic neztrácí ze své síly a stále je vhodné doplnit své portfolio o investici do zlata nebo do stříbra.

V příštím roce by mohla cena zlata překonat 2000 dolarů za unci. Záleží na zmíněných faktorech, ale také na síle české koruny. Pokud podle očekávání oslabí, bude cena zlata v Česku růst více, než bude jeho dolarová hodnota. Rok 2023 by mohl být pro držitele zlata rozhodně zajímavější než ten minulý.