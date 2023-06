Nejuniverzálnější investice vhodná pro každého, kdo chce dlouhodobě uchovat hodnotu svého majetku bez rizika.

Foto: AuPortal s.r.o.

Investice pro všechny, kteří nemají chuť a čas studovat

Pokud při současné inflaci přemýšlíte o tom, jak chytře naložit se svými volnými financemi, možná máte trochu obavy, pro co se rozhodnout. Procházet si investiční fondy? Zvážit kryptoměny? Řada lidí nemá čas, chuť a energii věnovat se studiu nejvhodnější možné investice. Právě proto sází na jistotu a vybírají si zlaté a stříbrné slitky. Díky nim dlouhodobě uchovávají hodnotu svého majetku bez rizika, aniž by museli strávit desítky hodin studiem a přípravou na investici.

Vyberte si slitky od renomovaných světových výrobců

„Vůbec nejoblíbenější jsou u našich zákazníků slitky švýcarské rafinerie Argor-Heraeus a rakouské Münze Österreich. V obou případech se jedná o zlaté slitky. Oblíbené a velmi prestižní značky jsou také Pamp a Valcambi,“ vysvětluje Bronislav Beneš ze společnosti AuPortal. Investiční slitky ze všech mincoven nabízejí jedinečnou dlouhodobou investici s minimálním rizikem. Zlaté slitky jsou osvobozeny od DPH.

Certifikát pravosti poskytuje ochranná folie

Všechny slitky do hmotnosti 100 g jsou zataveny do ochranné plastové folie – ta je zároveň certifikátem pravosti. Každý slitek má také své jedinečné výrobní číslo, podle něhož lze pravost ověřit. Na obalu slitku najdete logo dodavatele, unikátní sériové číslo, rafinéra, ryzost a hmotnost. Na slitcích je rovněž vyražena pečeť kvality – punc Melter Assayer. Větší zlaté cihly od 250 g jsou dodávány bez obalů, mají na sobě vyraženo logo dodavatele, unikátní sériové číslo, ryzost a hmotnost a je k nim dodáván certifikát pravosti. Stříbrné slitky nad 250 g jsou baleny v plastové folii či jsou bez obalu a obsahují logo dodavatele, informace o ryzosti a hmotnost není k nim dodáván certifikát pravosti. Pokud si chcete být jisti pravostí zlata a stříbra, které kupujete, nakupujte u ověřených obchodníků a sledujte zákaznické recenze.

Investice do stabilní komodity

Do zlatých a stříbrných slitků investují především zákazníci, kteří chtějí zachovat hodnotu svého majetku v reálném čase bez ohledu na inflaci nebo hyperinflaci. Cena slitků vždy vychází z aktuální ceny zlata a stříbra na světové burze plus tzv. premium (cena za zpracování, ražbu, balení a marže obchodníka). Druhým faktorem ovlivňujícím cenu je kurz EUR a USD vůči CZK. Proto se cena investičních produktů na e-shopu jednoho z největších prodejců na trhu, společnosti AuPortal, mění každé 3 minuty.

V krátkém čase nečekejte u investičního zlata a stříbra příliš velké výkyvy, na růst investice si mnohdy počkáte. Vyplatí se tedy jako dlouhodobá, ale i jako uchovatel hodnoty peněz. Výhodou je vysoká likvidita – investiční zlato a stříbro od renomovaných rafinerií je obchodovatelné kdykoli a kdekoli na světě. Zpětný výkup zlata a stříbra zajišťuje v ČR také společnost AuPortal, která má dlouholetou tradici.

Alternativa klasického spoření

Do zlata a stříbra si můžete odkládat své peníze postupně, stejně jako jste to kdysi dělávali se stavebním spořením. „Nejvýhodnější je však kupovat větší gramáže – investujte tedy spíše jednou za půl roku než každý měsíc. Malinké slitky jsou sice hezké a mohou sloužit jako hodnotný dárek, ale z hlediska investice určitě doporučujeme vyšší gramáže“, dodává Bronislav Beneš.

Svěřte investici odborníkům

S investicí do zlatých a stříbrných slitků se poraďte u specializovaného dodavatele investičního zlata a stříbra, společnosti AuPortal. Na českém trhu už působí přes 13 let a je partnerem ČNB, Münze Österreich a dalších významných světových producentů zlata a stříbra. AuPortal je jedním z nejvýznamnějších prodejců investičního a sběratelského zlata, o čemž svědčí i 100% zákaznické hodnocení. V kamenných prodejnách i internetovém obchodě najdete široký výběr zlatých a stříbrných slitků, investičního zlata a stříbra a sběratelských mincí.

Zdroj: AuPortal s.r.o.