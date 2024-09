iPhone 16 je tady, co nového přináší?

Komerční sdělení

A je to tady! Největší událost roku pro milovníky jablečných zařízení máme za sebou. Apple představil nové iPhony, zase o kousek lepší a hezčí, než ty předchozí. Těšíte se? Do běžného prodeje se zařízení dostávají tradičně asi týden po představení a uživatelé samozřejmě již od začátku mají zájem o předobjednávky. Co skvělého nová generace přináší?

Foto: www.planeo.cz