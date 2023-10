Unicorn Systems a. s. v Liberci vyvíjí systém, který pomáhá s obchodováním a přenosem plynu po celé ČR. Na projektu pracuje také Vojta Kovalev. Na pozici IT projektového manažera se vypracoval především díky svým ambicím a zápalu pro technologie.

Vojta Kovalev | Foto: Unicorn

Společnost tvoří špičkové systémy pro klienty v celé Evropě. Jednu z poboček společnosti najdeme i v Liberci. Projekty, na kterých zdejší ajťáci pracují, spadají především do oborů automotive a plynárenství.



Jedním takovým projektem je CaMS pro firmu NET4GAS, která zajišťuje přepravu plynu na území celé České republiky. CaMS neboli Capacity Management System je komplexním řešením pro obchodování s plynem a řízení kapacity potrubí. Na projektu se podílí také Vojta Kovalev, který do Unicornu nastoupil před dvěma lety.



Z juniora projektovým manažerem



Vojta dnes zastává pozici projektového manažera a v celém projektu hraje nezastupitelnou roli. Ve společnosti se chopil příležitosti jako junior a postupně se vypracoval. „Hned od začátku jsem se dostal do super týmu a práce mě začala bavit,“ vysvětluje Kovalev, který nastoupil jako juniorní software tester.



Postupně se vzdělával v oboru a posouval vpřed. Společnost nabízí svým spolupracovníkům velmi propracovaný vzdělávací systém. Jedním z programů je Unicorn Hatchery pro IT juniory, kde se naučí praktické dovednosti a seznámí s nejmodernějšími technologiemi. Společnost své lidi podporuje již od samých začátků. „Po dobu jednoho měsíce jsem se každý den věnoval Hatchery a dostával jsem normální plat, jako kdybych byl na projektu. Po měsíci jsem se vrátil na svou pozici a zase jsem pokračoval dál,“ popisuje svou zkušenost.

Zdroj: Unicorn



Ambice a zápal pro věc



„Už jako tester jsem komunikoval se zákazníkem. Brzy jsem zjistil, že mezi mé silné stránky patří vedení týmu a komunikace,“ vysvětluje Vojta. Spolupracovníci absolvují pravidelné kariérní pohovory, kde spolu s nadřízenými rozebírají svůj další kariérní růst. Každý má tak příležitost věnovat se tomu, co ho baví a co mu jde nejlépe.



Vojta Kovalev je důkazem, že k úspěchu značně pomůže píle a odhodlání. „Uspěl jsem i bez vysoké školy, protože mám zápal pro technologie, ambice a nebojím se výzev,“ říká. Pokud se k tomu přidá ještě analytické myšlení a technické dovednosti, je to skvělý začátek pro odstartování kariéry v IT.

Společnost pracuje na velké řadě regionálních a mezinárodních projektů pro udržitelnější budoucnost, a navíc stále hledá nové spolupracovníky.