ITAB Shop Concept CZ, a.s. je výrobcem a dodavatelem pokladních zón, regálových systémů a osvětlení pro obchodní řetězce po celém světě. V České republice společnost zahájila své působení již před 30 lety, v roce 2007 otevřela výrobní závod v Boskovicích, poté v roce 2021 pobočku v Prostějově. Aktuálně zaměstnává okolo 550 zaměstnanců.

Výrobní hala ITAB Shop Concept v Prostějově | Foto: archiv ITAB

V rozhovoru s generálním ředitelem české společnosti ITAB Shop Concept CZ a také s manažerem prostějovské pobočky jsme hovořili o zajímavostech i novinkách v jejich firmě.

Generální ředitel ITAB pro ČR, Aleš Zouhar

Můžete našim čtenářům přiblížit některé významné milníky z historie vaší firmy v České republice a nastínit, co k jejímu rozrůstání napomohlo?

Takových, pro společnost důležitých, milníků bylo hned několik. Uvedl bych zejména rok 1992, kdy byla založena firma APOS Blansko. Tato firma začala vyrábět a dodávat vybavení obchodů, jako jsou regálové systémy a pokladní boxy. Během dvanácti let se tato firma dostala mezi přední dodavatele v rámci střední Evropy. V roce 2004 většinu aktivit spojených s realizacemi vybavení obchodů převzala společnost ITAB, která byla jedním ze zákazníků firmy APOS Blansko a byla také nejvýznamnějším dodavatelem vybavení obchodů ve Skandinávii.

V roce 2007 jsme otevřeli nově vybudovanou výrobní halu v Boskovicích. Významným milníkem pro naši firmu byl též rok 2011, kdy naše společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s., provedla akvizici firmy Nordic Light, jež vyráběla a dodávala řešení osvětlení obchodů a obecně vnitřních prostor, a tím rozšířila sortiment a rozsah služeb pro naše zákazníky.

Dalším důležitým momentem pro celou naši společnost tady v České republice je rok 2020, kdy jsme jako firma rozhodli o rozšíření našich aktivit v tuzemsku. Jedním z hlavních důvodů byla zkušenost našich zaměstnanců a důvěra akcionářů v naši organizaci. Mezi tyto aktivity řadíme i otevření našeho provozu v Prostějově v roce 2021 a rozšíření výroby v Boskovicích. Naším hlavním cílem bylo a je – být flexibilní a efektivní, což nám pomáhá, spolu s naší know how, k silné pozici na trhu.

V současné době naše společnost dodává kompletní řešení vybavení obchodů mimo chladících zařízení. Rovněž pomáháme našim zákazníkům, kterými jsou zejména velké obchodní řetězce, s vývojem nových výrobků, a v neposlední řadě také s vývojem konceptu prodeje a nových technologií.

Co vedlo vaši firmu k otevření pobočky v Prostějově a jaké má firma plány do budoucna?

Jak jsem již uvedl, v roce 2020 se naše společnost rozhodla rozšířit aktivity v České republice a ve stávajícím provozu v Boskovicích jsme nebyli z prostorových důvodů schopni některé z těchto aktivit zrealizovat, a proto jsme hledali vhodnou lokaci pro tento projekt.

Jednou z těchto lokací byl i Prostějov. Vzhledem k jeho blízkosti k naší centrále v Boskovicích, k dobré logistické infrastruktuře, a k nezanedbatelnému potenciálu k získání kvalitních spolupracovníků, nyní mohu potvrdit, že to byla volba, které určitě nelitujeme. Jsme velmi rádi, že jsme se takto rozhodli, a musím říct, že výsledky našeho provozu v Prostějově to jen potvrzují.

Co se týká našich plánů do budoucna, za nejdůležitější pokládám to, abychom našim zákazníkům nabízeli stále lepší služby a rozšiřovali sortiment našich výrobků zejména v oblasti implementace moderních technologií.

Manažer pobočky ITAB Prostějov, Miroslav Tým

Jaké produkty v prostějovské pobočce vyrábíte a čím jsou zajímavé? Kdo jsou vaši zákazníci?

Produkujeme široký sortiment převážně interiérových svítidel. V našem portfoliu najdete stropní panely, dekorativní osvětlení, závěsná svítidla a v neposlední řadě také produkt ITAB PIRI. Jedná se o multi-senzorický systém, který řídí osvětlení/ozvučení a média v prodejně nebo síti prodejen. Tento systém pomáhá vytvořit v jednotlivých prodejnách stejnou zákaznickou zkušenost a image značky nezávisle na tom, do které prodejny se vydáte. Mezi naše lokální zákazníky řadíme například drogerii Rossmann, ke globálním zákazníkům patří společnosti H&M nebo C&A.

V červnu oslavila vaše pobočka první výročí od svého založení. Jak se oslava vydařila?

Narozeninovou oslavou jsme chtěli poděkovat našim zaměstnancům za jejich dosavadní práci a podporu. Většina z nich je tu s námi od úplného začátku a podílela se na úspěšném rozjezdu pobočky. Formální část oslavy byla věnována informacím pro zaměstnance. Nejprve se prezentace zaměřila na dosavadní úspěchy pobočky a poté byly sděleny další její cíle. Na závěr byl pro účastníky připraven báječný raut.

Když vzpomenete na uplynulý rok, co bylo na zprovoznění pobočky nejtěžší?

Celý projekt přesunu závodu ze Švédské Skellefteå (město na severu Švédska) byl od počátku pod velkým časovým tlakem. Období transferu bylo také poznamenáno omezeními souvisejícími s COVIDEM 19, tudíž s výraznými výpadky v dodavatelských řetězcích. Přes první překážky se úspěšně podařilo provést transfer podle plánovaného harmonogramu. Dne 30. 4. 2021 byly oficiálně výrobní prostory předány a 3. 5. 2021 byla pobočka uvedena do provozu.

Jak jste spokojen se zaměstnaneckým kolektivem a čím si snažíte zaměstnance ve firmě udržet?

Myslím si, že se nám tu podařilo vybudovat stabilní tým. Všichni jsme součástí malého, ale přesto velmi efektivního kolektivu. Na pobočce pracuje celkem 50 zaměstnanců, převážně na montáži a ve skladu. Každý tu má své místo, každý z nás je důležitý a vše do sebe zapadá. Snažíme se udržovat v práci kolegiální a přátelské vztahy, proto pro zaměstnance organizujeme řadu společných aktivit, ať už v pracovní době, tak i mimo ni. Účastnili jsme se květnové výzvy „Do práce na kole“, zaměstnanci mají možnost se účastnit také kulturních akcí (divadlo, hudební festival, a další). Nabízíme práci v čistém a nehlučném prostředí. Od prvopočátku máme zavedený jednosměnný provoz a pracovní dobu od 7.00 do 15.00 hod. Práce není stereotypní, snažíme se vytvořit co nejvíce flexibilní týmy tak, aby zaměstnanci byli zaučeni a mohli tak pracovat na montáži vícero produktových řad.