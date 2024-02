Servis nákladních vozidel a autobusů TQM (Truck servis TQM) nabízí špičkový a dostupný servis pro všechny značky nákladních vozidel a autobusů. Jedná se o autorizované servisní středisko pro vozidla Iveco, autobusy Iveco a SOR.

Servis se nachází v sídle společnosti TQM - holding s.r.o. v Opavě na ulici Těšínská 1028/37.



Pro majitele vozidel Iveco Daily E5 a E6 (s motory 3 L) přináší speciální servisní akci, která jim pomůže ušetřit na základních servisních úkonech více než 4 000 Kč.

Servis nákladních vozidel a autobusů TQM (Truck servis TQM), který má autorizaci servisního střediska od Iveco a SOR, vyniká na Opavsku coby významné servisní středisko pro majitele nákladních vozidel a autobusů. Specializuje se na opravy všech značek, disponuje vlastním servisním výjezdovým vozidlem a udržuje vlastní sklad náhradních dílů tak, aby byl schopen na servisní požadavky obchodních partnerů reagovat do 24 hodin.

Ve spolupráci se společností Iveco a s podporou společnosti EAA OIL přináší Truck servis TQM exkluzivní servisní balíček pro majitele vozidel Iveco Daily.



Balíček, určený pro vozidla Iveco Daily E5 a E6 (s motory 3 L), zahrnuje výměnu motorového oleje, oleje do diferenciálu zadní nápravy, výměnu 4 filtrů, kontrolu podvozku vozidla a nastavení servisního intervalu (vynulování). Součástí balíčku jsou i servisní práce, které souvisí s uvedenými činnostmi.

Co konkrétně se za výměnou filtrů, oleje do motorového vozidla a oleje do diferenciálu zadní nápravy skrývá?

Výměna materiálů – originálních náhradních dílů IVECO:

• Olejový filtr

• Palivový filtr

• Vzduchový filtr

• Kabinový – pylový filtr

Výměna motorového oleje, který předepsal výrobce vozidla IVECO:

• URANIA DAILY LS 5W30 anebo URANIA DAILY TEK PLUS 0W30

Výměna oleje do diferenciálu zadní nápravy:

• TUTELA TRUCK FE AXLE

Zákazníci servisu nebo majitelé vozidla Iveco Daily E5 a E6 (s motory 3 L) mohou využít tohoto servisního balíčku, který jim šetří nejen finance, ale zajistí jim profesionální péči o jejich vozidlo. Jde o jedinečnou příležitost k optimalizaci nákladů souvisejících s údržbou vozového parku. Servisní balíček je k dispozici za akční cenu 3 990 Kč bez DPH, což představuje celkovou úsporu více než 4 000 Kč na servis jednoho vozidla.