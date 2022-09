"Pracovat s dětmi je mým životním posláním," říká ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur. Před 30 lety založil dětský pěvecký sbor, který sbírá jednu cenu za druhou a dodnes vystupuje pod původním názvem „Vrabčáči“.

Vrabčáci a Pavel Žur v Jabloneckém divadle | Foto: Archiv souboru

Sbor zakládal Pavel Žur v roce 1992 při ZŠ Mozartova. Tehdy to byla škola se zaměřením na hudební výchovu a prvními členy sboru se stali žáci speciálních hudebních tříd. Dnes mezi sboristy najdete jak bývalé žáky této školy, tak i žáky z jiných škol. V letošním roce oslaví sbor 30 let svého působení. Od svého vzniku po dnešek realizoval řadu koncertů doma i v zahraničí a navázal mnohá partnerství i přátelství. V rámci různých hudebních festivalů navštívil i řadu evropských zemí jako například Francii, Itálii, Rakousko, Německo, Polsko, Litvu a dostal se dokonce až za velkou louži do Mexika a do USA.

ZA DOBU PŮSOBENÍ ZÍSKAL SBOR MNOHÁ UZNÁNÍ

Vrabčáci za své výkony získali mnoho uznání a cen. V roce 1995 to bylo například Stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži v Litomyšli, další cenu získali v roce 1998 na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně, kde se stali absolutním vítězem a zařadili se tak mezi dětské výběrové sbory České republiky. Zlaté pásmo obhájili v roce 2002, v roce 2007 zpívali na Festivalu výběrových sborů v Českých Budějovicích a významného úspěchu dosáhli i v roce 2010 na mezinárodním festivalu sborového zpěvu v Belgickém Neerpeltu, kde získali prestižní první cenu ve starší kategorii do 25 let. V letech 2012-2014 to byla opět Zlatá pásma na regionální soutěži dětských sborů v Libereckém kraji a mnoho dalších. Repertoár sboru obsahuje skladby vokální polyfonie, klasicismu, písně romantiků, sborovou tvorbu 19. a 20. století, gregoriánský chorál, renesance, lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska a také vánoční koledy Evropy.

Vrabčáci často vystupují i s předními českými umělci, jakými jsou například Lucie Bílá, Bára Basiková, Petr Hostinský, Bohuš Matuš a mnozí další. Mezi vyhledávaná vystoupení patří vánoční koncerty v jabloneckém divadle, ale sbormistr Pavel Žur se pouští i do mezinárodních projektů. V jednom z nich si Vrabčáci mohli například vyzkoušet společnou práci s Komorním orchestrem Dolnoslezské Filharmonie Jelení Hora. Během své existence natočil sbor pět CD a navázal spolupráci s několika médii (TV Nova, Prima, Barrandov, Česká televize, Frekvence 1, Český rozhlas Praha , Vltava, Proglas nebo HIT Rádio Liberec).

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube