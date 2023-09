Dostavba dukovanské jaderné elektrárny, ale i záměr vlády začít v nejbližších letech budovat místo dosluhujících uhelných elektráren malé modulární elektrárny mohou být pro vybrané regiony pozitivním ekonomickým stimulem. Malé reaktory by mohly vyrůst v Temelíně i Dukovanech. Rostoucí jaderný průmysl skýtá možnosti i pro mladou generaci technických odborníků. Právě v těchto dnech dokončuje pět českých studentů pracovní stáž v centrále společnosti Westinghouse.

Česká republika směřuje k výstavbě několika nových jaderných zařízení. Ty vyrábějí značné množství elektřiny, což přispívá k celkové energetické bezpečnosti země. Jde navíc o nízkouhlíkový zdroj energie, čímž se eliminuje negativní vliv znečištění na okolní životní prostředí.

Výstavba či dostavba jaderných elektráren vyžaduje významné zlepšení místní infrastruktury, jako jsou modernizované silnice, dopravní systémy a ubytovací zařízení. To může vést k celkovému rozvoji daného regionu. Jaderné zdroje mohou přispět k rozvoji regionální ekonomiky prostřednictvím přímých a nepřímých výdajů.

Výstavba a provoz vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu, která svými zkušenostmi a znalostmi může obohatit ostatní pracovníky a přinést regionu konkurenční a ekonomické výhody. Příkladem mohou být kanceláře společnosti Westinghouse v Temelíně, ve kterých působí odborníci z celého světa. Na to navazuje spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi, která přináší příležitosti pro studenty a odborníky v dané oblasti.

Budoucí jaderné zdroje

Energetická společnost ČEZ plánuje vystavět v areálu temelínské elektrárny jaderný park. V jeho prostorách by měl být v roce 2032 spuštěn první malý modulární reaktor na našem území. Mezi dalšími lokalitami, které ČEZ pro stavbu vytipoval jsou areály dnešních uhelných elektráren v Tušimicích a Dětmarovicích. A pochopitelně také Dukovany. Společnost Westinghouse letos v květnu představila svou technologii malého modulárního reaktoru AP300™, která by měla vyrábět elektřinu již v roce 2033. Westinghouse má zájem o jejich nasazení i v České republice.

Jaderná energetika se v Česku těší vysoké oblibě. Podle dat agentury IBRS z podzimu 2022 podporovalo další rozvoj jádra 72 procent populace, na jaře téhož roku to bylo o čtyři procentní body méně. Dle zástupců agentury stojí za nárůstem ruská invaze na Ukrajině i energetická krize.

Podobné je to v případě malých modulárních reaktorů. V roce 2020 se CVVM ptala respondentů, kde by měly stát a 66 % dotázaných uvedlo, že by si je dokázali představit v areálů dnes existujících jaderných elektráren. Konat se průzkum dnes, podpora malých modulárních reaktorů by byla dle všeho ještě vyšší.

Podpora budoucích jaderných odborníků

Jaderný průmysl se dynamicky vyvíjí a společnosti působící v tomto oboru si uvědomují, jak důležitá je podpora nové generace talentů v tomto vysoce specializovaném odvětví. Právě Westinghouse ví, že vzdělávání nové generace odborníků je pro budoucnost českého jaderného průmyslu naprosto zásadní.

V polovině prázdnin odcestovalo pět studentů z ČVUT v Praze a Západočeské univerzity v Plzni do americké Pensylvánie, kde se ústředí společnosti Westinghouse nachází. Program stáže je vysoce strukturovaný a zaměřený na maximální praxi v reálném prostředí. Součástí programu je poskytnutí praktických zkušeností začínajícím odborníkům na jadernou energetiku.

Seznámení s nejmodernějšími technologiemi jim v budoucnu umožní stát se lídry jaderného průmyslu. A že o ně nebude v České republice nouze potvrzují i energetické záměry české vlády. Jádro je perspektivní v celém regionu střední a východní Evropy, kde se rozvíjí mnoho zajímavých projektů ať už u nás, v Polsku nebo v budoucnu ve Slovinsku a na Ukrajině.

