Obalové produkty mají mnohostranné využití a kartonové krabici skýtají mnoho předností. Jsou skladné, takže než je využijete, nepřekáží vám. Jsou tvárné, mají různý počet vrstev, takže se jedná o flexibilní boxy. Vaše dokumenty a jiné věci, které potřebujete uskladnit, tak budou v bezpečí.

Foto: depositphotos

K čemu jsou archivační krabice?

Archivační krabice jsou ideálním organizačním prostředkem. Už když se stěhujete, využijete kartonové krabice. Kupíte si několik složených papírových kousků a z nich pak vytvoříte stabilní krabici, s jejíž pomocí přemístíte potřebné věci. A přiznejte se, kolik z těch krabic jste nechali plných, protože jste zjistili, že některé knížky můžete nechat uskladněné v boxu? Nebo jste si uvědomili, že to zimní oblečení může přes léto zůstat v krabici a na ramínku ve skříni bude tak více místa na letní věci. Úložné krabice jsou zkrátka praktické. Dají se na sebe krásně poskládat, spousta věcí se do nich dá vtěsnat. Archivační box je praktický, jednotlivé kusy se pak na sebe naskládají a šetří se tak místo ve skříni. Přitom máte vše přehledně uložené, krabice si klidně můžete i popsat.

Kartonové krabice - druhy

Jaké jsou druhy kartonových krabic? Dělí se například dle počtu vrstev. Třívrstvé krabice můžete využít na lehčí předměty. Tento typ boxů se hodí optimálně pro uložení věcí, kdy s krabicí nebudete příliš manipulovat. Pětivrstvé krabice jsou už bytelnější, snesou těžší věci, zároveň díky silným stěnám ochrání křehké zboží. Zdálo by se, že pro archivační účely vám postačí ty lehčí variace. Jen si rozmyslete, jestli nebudete třeba kancelář nebo domov v blízké době stěhovat. Dobře si také promyslete, co chcete uskladnit. Jaký tvar mají dané dokumenty. A rozměry. Archivační krabice a boxy se vyrábí z pevných kartonů, mohou být bílé či hnědé barvy, s potiskem nebo bez. Můžete tak přemýšlet i o designu, aby vám kartonové krabice zapadly do interiéru. Klasické archivační boxy (většinou mají šíři 80 – 150 mm) jsou ideální pro volně uložené dokumenty. Boxy samotné pak lze archivovat jako samostatně stojící, anebo je lze uložit do archivačních krabic. A stejně tak se prakticky uloží šanony.

Úložné krabice – využití

Jak jsme zmínili, krabice díky svým pravidelným tvarům (obdélníky či čtverce) umí šetřit místo. Nikde vám tak nezbyde nevyužitý prostor. Proto jsou oblíbené archivační krabice nejen v práci, oceníte je i doma, protože i tam to chce nějaký archivační systém a přehlednost. Využijete je klidně i na chatě, tam je také zapotřebí vhodně skladovat určité věci. Kartonové krabice proto právem patří mezi nejoblíbenější obalové materiály, chrání a jsou mobilní. Pokud budete mít zájem o obalové materiály, podívejte se na nabídku Obalykredo.cz, kde nakupují lidé z komerčního a průmyslového odvětví, stejně tak zde najdou přesně, co potřebují, i běžní lidé. Je zde opravdu široký výběr standardních i nestandardních krabic různých druhů. Třívrstvé, pětivrstvé kartonové krabice, poštovní krabice, krabice na knihy, úložné boxy a krabice, kartonové tubusy, krabice na vína, kartonové přepravky, rychlouzavírací e-krabice, archivační krabice a boxy, krabice na stěhování, kartonové proložky a víka, a také krabice vhodné na palety. Výběr je opravdu pestrý a příjemné je, že budete mít slevu k poměru zakoupeného zboží. Kartonové krabice jsou ideálním pomocníkem. Stojí pár korun, vy si krabici můžete vybrat dle rozměrů, tvaru, tloušťky stěn apod. A když ji nebudete potřebovat, stačí ji vzít a odnést do popelnice na kartony, ty už dnes najdete všude. Jde nejen o flexibilní úložný materiál, ale i ekologicky šetrný prvek.