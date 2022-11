Není čas na hrdinství. Pokud se vám předvánoční úklid nevejde do časového plánu, nestyďte se v předvánoční době povolat na pomoc moderní techniku. Bolavá záda a rozpraskané ruce k vánoční tradici nepatří!

Foto: karcher.cz

Proč vlastně před Vánoci tak usilovně uklízíme? Určitě to neděláme jen proto, že je to odjakživa zvykem nebo že by nás příbuzní pomluvili, až přijdou na božíhodový oběd. Přiznejme si, že je to prostě moc pěkné, když nám pod nohama nekřupou žádné drobečky, vánoční výzdoba se odráží v perfektně naleštěných oknech a koupelna je tak krásná, jako byla naposled při kolaudaci.

Líbí se nám to, copak o to. Jen kdyby ale ten pořádek nedal tolik práce! Před svátky je toho prostě moc najednou. Vymýšlet a shánět dárky pro celou rodinu, napéct perníčky, bez kterých by podle dětí nebyly žádné Vánoce, vyrobit adventní věnec a do toho uzávěrka v práci. Pořádný úklid? Tak možná v noci, nebo na něj možná vůbec nezbyde čas ani síla.

Že by to šlo i jinak?

Nejste první ani poslední, kdo během adventu nestíhá. Právě pro takové vypjaté situace (ale samozřejmě i pro obyčejné všední dny) byli vymyšleni chytří pomocníci do domácnosti. Seznamte se!

Bez novin a bez hadru: vysavač na okna

Zdroj: karcher.cz

S vysavačem na okna umyjete skleněné plochy a okna mnohem rychleji než tradičním způsobem. Dokonce až třikrát s Kärcher WV 6 PLUS. Rozmývák nahradí kbelík s vodou i hadr a chytře vymyšlená stěrka nejen odsaje nečistoty, ale okenní tabule rovnou i vyleští. Žádné šmouhy, žádné kapky. Baterie vydrží celých 100 minut, což je doba, která vám bohatě postačí na umytí oken v celém domě. Na displeji ostatně rovnou vidíte, kolik času ještě zbývá. Stěrka je oproti předchozímu modelu vylepšená a zvládne teď ještě lépe rohy a spodní okraje čištěných ploch. Kromě rychlého a dokonalého umytí oken vám vysavač pomůže i s vyčištěním obkladů v kuchyni a koupelně, otisky prstů na zrcadlech a zaschlých kapek na sprchovém koutu.

Kdykoli po ruce: tyčový vysavač

Zdroj: karcher.cz

Pomoc, drobky z cukroví se na zemi dělí o místo se psími chlupy (jinak to nejde, když jsou o svátcích všichni doma) a návštěva tu bude každou chvíli! V takové situaci vás zachrání tyčový vysavač. Například Kärcher VC 4 Cordless myHome je lehký tyčový aku vysavač, se kterým poklidíte přímo bleskově a stihnete to, i kdyby se hosté už blížili k vašim dveřím. Díky malým rozměrům a kompaktnímu tvaru může stát v koutě a je tak okamžitě k dispozici bez tahání z komory a odmotávání šňůry. Používání usnadní i bezsáčkové provedení a jednoduché ovládání s inteligentními funkcemi. S funkcí boost okamžitě navýšíte výkon, nádobu na prach vyprázdníte jediným kliknutím a pomocí aktivní otočné hubice zachytíte každou nečistotu na tvrdé podlaze i koberci. AKU baterie vydrží v chodu 30 minut a díky nízké hmotnosti zvládnou s vysavačem poklidit i děti, což posílí výchovnou stránku úklidu. S takovým pomocníkem je radost uklízet, zejména, když jej můžete zmenšit na velikost ručního vysavače a vysát s ním například drobky na sedačce, nebo naopak využít jeho délky a žádná ani malá pavučinka na stropě nezůstane.

Vytírejte jen čistou vodou: elektrický mop

Zdroj: karcher.cz

Už zase šmouhy na podlaze? S elektrickým mopem Kärcher EWM 2 jednou provždy odpadá tahání těžkých kbelíků s vodou a ždímání špinavého hadru. Mop pracuje na principu dvou nádrží: v té první s čistou vodou se smáčejí rotační čisticí válce, zatímco do druhé nádrže odchází špinavá odpadní voda. K vytírání tak používáte stále jen čistou vodu, takže uklízíte účinněji a hygieničtěji. Díky minimální vlhkosti jsou navíc podlahy do 2 minut opět suché. Vodu s nečistotami pak jednoduše vylijete do odpadu a nepřijdete s ní vůbec do kontaktu. Baterie vydrží v provozu až 20 minut, za které stihnete poklidit plochu asi 60 m2. Výhodou je také ultra štíhlé a flexibilní tělo mopu, díky kterému snadno vytřete jak pod nábytkem, tak okolo zdí až po lišty. Válečky se po použití jednoduše vyperou a lze je znovu použít. Podlahový mop efektivně čistí všechny tvrdé podlahy jako je dlažba, parkety, laminát, PVC i vinyl.

S chytrými pomocníky ani předvánoční úklid nemusí být drama. www.karcher.cz

Zdroj: karcher.cz