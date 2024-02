Startují už pololetním volnem v pátek 2. února a budou pokračovat do 11. února. Po celou dobu si vychutnáte každodenní programy pro děti i dospělé, včetně mimořádných repríz „Pejska a kočičky, kteří poletí ke hvězdám“.

„Věděli jste, že jarní prázdniny letos slaví už sedmdesáté narozeniny,“ ptá se Jiří Dušek, velitel stroje na zázraky a také ředitel Hvězdárny i planetária Brno. „Pokud nás záznamy neklamou, poprvé bylo týdenní volno zavedeno ve školním roce 1953/1954. Shodou náhod, v téže době se rozběhl provoz naší hvězdárny. Nejen proto máme nachystaný dárek v podobě akce – za jedničku z matiky nebo fyziky vstupenka na hvězdárnu zdarma.“

Hlavní atrakcí těchto prázdnin je představení Pejsek a kočička letí ke hvězdám, se kterými se vydáte objevovat krásy i záhady vesmíru. V pohádce Hledání oříškové planety se na vás zase těší všetečné veverky Nino a Lilli, které jsou ochotné udělat cokoli, aby se dostaly k těm nejlepším lískovým oříškům. Za přispění sovího kamaráda Leona se s veverkami vypravíte na vzrušující cestu mezi planety naší Sluneční soustavy.

Starším kosmoplavcům nabízí Hvězdárna a planetárium Brno podivuhodnou cestu prostoročasem minulosti, současnosti i budoucnosti. Začneme – kde jinde než na naší nádherné planetě Zemi a dostaneme se Až na konec vesmíru.

A pozor! Jste na základce nebo na střední škole? Dostali jste na aktuální pololetní vízo jedničku z matiky nebo fyziky? Pokud ano, za vaši mimořádnou práci a snahu v polovině školního roku pro vás máme malou odměnu. Volnou vstupenku do brněnské hvězdárny! Získáte ji pouze od pátku 2. února do neděle 4. února 2024 a pouze za podmínky, že se v těchto dnech osobně dostavíte na Kraví horu a paní pokladní ukážete své čerstvé vysvědčení s jedničkou z matiky či fyziky. Brněnští hvězdáři vás za to na oplátku odmění jednou volnou vstupenkou! S ní si pak můžete hvězdárnu, respektive vesmír užít v následujících týdnech či měsících.