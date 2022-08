Sousloví „moderní bydlení“… - pod tímto názvem dnes může být opravdu široká škála možností. Od rodinných domů, přes panelákové byty až po řešení, které je u nás stále trochu netradiční, a to jsou například mobilheimy nebo obytné kontejnery.

Foto: ab-cont.cz

Každý z nás vnímá moderní bydlení jinak. Pro někoho jsou to netradiční použité stavební materiály, nevšedně architektonicky řešené stavby, interiéry, ve kterých převažují aktuálně moderní trendy a materiály a to jak ve vybavení, tak v bytových doplňcích. Co se líbilo našim babičkám, nám většinou připadá zastaralé, ale kdo má rád venkovský styl bydlení, tak si u babičky najde určitě inspiraci. Ne každý se cítí dobře v trendy a hypermoderním prostředí. Naopak, někoho právě to hypermoderní prostředí uklidňuje a rozhodně nic jiného by nechtěl. Například obytné kontejnery jsou pro bydlení stále netradiční, ale když už nechcete sdílet dům s dalšími obyvateli a chcete mít SVŮJ vchod a kousek zeleně, jsou tím pravým. Každý prostě vidíme tu „domácí pohodu“ v něčem jiném.

Naprosto přesně si vzpomínám na svoje první sny o vlastním bydlení – v době, kdy jsem bydlela v pronájmu. Tehdy byl můj sen o dokonalém bydlení spojený s vlastní postelí a vlastní židlí. Vlastně nic jiného mi pro bydlení nepřišlo podstatné.

Zdroj: ab-cont.cz

Později se mi v myšlenkách rodily typy nábytku a vybavení, jaké bych si ráda do bytu pořídila. A začala jsem „courat“ po obchodech s nábytkem a představovala si, čím bych ten nábytek, který se mi líbil, doplnila. A jednoho dne jsem si v hlavě vytvořila obrázek bydlení, jaké by se mi líbilo. Viděla jsem velký světlý prostor, takový, ve kterém se vám chce tančit. Byly tam kytky, které mám ráda, obrázky s krajinkami a mými milovanými pivoňkami. Nábytek byl rozmístěn tak, aby zůstalo dost volného prostoru, ve kterém mi pobíhalo dítko a dokonce se mi tam objevil pejsek. A to byl jasný cíl, za kterým jsem dál směřovala.

A teď, po letech, když už mám vlastní bydlení, se mi ten obrázek občas vynoří v paměti a já si řeknu – jo, tohle jsem chtěla a vlastně to i mám. A hlavně už vím, že podstatné je nakonec vytvořit takové bydlení, ve kterém se cítíme dobře, rádi se do něj vracíme a naplňuje nás pocitem klidu a bezpečí. A to nám neumožní jen vybavení a doplňky, kterými vyplníme svůj dům či byt, ale také ti, se kterými tento domov sdílíme. S nimi můžeme vytvořit to, čemu se říká harmonický domov, kde „dobíjíme baterky“ a plníme si své sny.