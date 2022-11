Ceny v obchodech, zejména u potravin, se dnes mění rychleji než počasí, a tak se není co divit, že nakupujeme s mnohem větší rozvahou a vítáme všechny možnosti, jak ušetřit.

Foto: hellobank.cz

Co takhle mít k ruce pomocníka, díky kterému celý měsíc nakupujete, ale svou útratu uhradíte až další měsíc po výplatě? Navíc některé nákupy máte se slevou, a když vyrazíte na dovolenou do zahraničí, tak vaše útrata bude přepočítána takovým směnným kurzem, že by vám ho leckdo mohl závidět.

Tyto možnosti vám nabízí moderní platební nástroj HelloPay od Hello bank! Pojďme se podívat, jak přesně funguje a co umí: Pokud ho ještě neznáte, vysvětlíme vám, jak s ním zacházet a ušetřit

Jak získám HelloPay

HelloPay si založíte buď on-line, nebo při nákupu na splátky u obchodních partnerů Hello bank! Získáte tak přístup do mobilní aplikace HelloPay a ekologicky šetrnou platební kartu, která je vyrobena ze 70 % z plastů posbíraných na pobřeží oceánu. Můžete si ji nahrát do mobilu nebo chytrých hodinek.

Zdroj: hellobank.cz

Odložená platba

Po celý měsíc můžete v obchodech i na internetu platit všechny své nákupy HelloPay kartou. Buď tou plastovou, nebo tou, kterou si nahrajete do svého telefonu. Nakupovat můžete do výše nastaveného limitu a začátkem příštího měsíce na výpisu uvidíte sečtené všechny vaše nákupy. Stačí je zaplatit do 17. v měsíci a je to bez úroku! Zatímco platíte penězi banky, vaše vlastní finance se zhodnocují třeba na spořicím účtu.

Odměny za používání HelloPay

Líbilo by se vám mít tu a tam třeba slevu na benzín, na nákup v knihkupectví, v elektro nebo v hobby obchodech? Ti, co už platí s HelloPay, ví, že se tomu říká cashback. Možná vám to slovo zní divně, ale je to jednoduché. Tak třeba: Všichni, kdo zaplatí HelloPay kartou v průběhu prosince 2022 v udržitelném e-shopu Nakup na dobro, získají 10 % z nákupu zpět (max. 1000 Kč).

Ušetříte i v zahraničí

Lidé se často vůbec nezabývají směnným kurzem při platbě kartou v zahraničí. A to je velká chyba, protože v kurzech u platebních karet mohou být velké rozdíly. Při placení HelloPay kartou bude vaše transakce přepočítaná podle kurzu Mastercard bez jakýchkoliv přirážek. A tím při placení výdajů na dovolené můžete ušetřit i stovky korun.

Zdroj: hellobank.cz

Díky mobilní aplikaci máte neustálý přehled o svých výdajích a v případě nečekané události peníze hned po ruce.