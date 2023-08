Pokud se senior cítí osamoceně, objevují se u něho potíže spojené s pozvolnou ztrátou paměti nebo má jiná zdravotní omezení, může se obrátit na službu Denní stacionář Pohoda.

Foto: Zadavatel

Denní stacionář Pohoda nabízí ambulantní služby seniorům od 65 let a osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let na adrese Městský park 828 a Strojařů 1141, Chrudim.

Denní stacionář nabízí kontakt s lidmi, aktivní trávení volného času, všestranný trénink a pomoc při udržení stávajících dovedností a pomáhá zůstat klientům v jejich přirozeném prostředí.

Program denního stacionáře zahrnuje především aktivity zaměřené na rozvoj a udržení stávajících dovedností klientů, trénink kognitivních funkcí (paměť a rozpoznávací schopnosti), pohybové aktivity, hudební, tvořivé a pracovní aktivity, besedy, přednášky, společenské a kulturní akce, ve městě i ve stacionáři. Nechybí relaxace v polohovacích křeslech i na lůžku, vycházky, pravidelný pitný režim, zajištění stravy. Klienti mají na výběr z mnoha aktivizačních činností, samozřejmostí je také podpora při úkonech osobní hygieny, pomoc při orientaci, oblékání apod.

Zdroj: Zadavatel

Klienti denního stacionáře se během celého dne věnují aktivitám a činnostem, které dobře znají ze své domácnosti a ze svého života a běžně se jim věnují také doma. Také u nás si čteme noviny, díváme se na zprávy, povídáme si o všem, co nás zajímá v rámci besed, pečeme cukroví, koláče, vaříme, děláme drobné práce na zahradě i uvnitř, chodíme ven, na procházky i do města, účastníme se různých akcí venku. O klienty se starají tři pracovnice v sociálních službách, kolektiv klientů je malý a prostředí je bezpečné. Aktuálně pečujeme také o klienty po cévní mozkové příhodě, jejichž zdravotní stav je zhoršen zejména v oblasti krátkodobé paměti, komunikace a samostatného pohybu, sebeobsluhy.

Zdroj: Zadavatel

Naším hlavním cílem je především zkvalitnění života seniorů, které trápí jakékoliv zdravotní omezení, ztráta kognitivních funkcí nebo i sociální izolovanost. Dochází ke znovuobjevení některých dovedností, zlepšení všeobecného rozhledu, orientace, soběstačnosti, k intenzivnímu trénování paměti a k aktivnímu trávení volného času ve společnosti dalších lidí. Naše služby vždy doporučujeme využívat co nejdříve, pokud dochází k pozvolné ztrátě kognitivních funkcí. Je třeba, aby byl senior schopen aktivity zvládnout a aktivně se do nich zapojit, než dojde k trvalému zhoršení zdravotnímu stavu, kdy již rodina zvažuje přechod do pobytové služby a kdy péči sama nezvládá.

Zdroj: Zadavatel

Na podzim 2023 tomu bude 20 let od otevření Denního stacionáře Pohoda. Původním názvem však bylo „Denní centrum pro seniory a invalidní důchodce“ a otevřeno bylo 1. 10. 2003.

Pracovníci se stále snaží o zachování vysoké kvality služby, nejvyšší prioritou je pro nás spokojenost klientů a jejich rodin. Na základě zpětné vazby od blízkých našich klientů můžeme říci, že se nám to daří.

Mgr. Šárka Marková

Zdroj: Zadavatel