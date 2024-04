Představujeme unikátní rodinu produktů elektronického přístupového systému STAR Smart

Foto: Pražská energetika, a.s.

Díky systému STAR Smart je dnes možné zabezpečit jakýkoliv objekt. Produkty jsou vyvinuté českým tradičním výrobcem, cenově velmi dostupné, s originální českou mobilní aplikací pro správu zdarma. Z hlediska kybernetické bezpečnosti produkty splňují směrnici NIS2 – tedy VAŠE DATA jsou u nás v ČR. Díky pořízení STAR Smart systému můžete reálně snížit náklady na provoz, zatímco zvýšíte komfort přístupu a zjednodušíte způsob obsluhy a rozšíříte možnosti používání do různých režimů. To ocení zejména vaše rodina, obyvatelé, nájemníci či provozovatel daného objektu/prostor.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Můžete pořídit třeba jen jednu chytrou kliku pro váš byt a mít pohodlný způsob ovládání, nebo instalovat chytré kliky, stěnové čtečky, mechatronické vložky, schránky na klíče a například i nábytkové zámky do celé firmy či bytového domu. Vše řešíte jedinou mobilní aplikací a ke všem produktům (tedy dveřím) můžete udělovat oprávnění k přístupu různým lidem. A to PIN kódem, čipem, elektronickým klíčem nebo otiskem prstu. V kombinaci s modulem Gateway lze navíc všechny prvky ovládat i vzdáleně a odkudkoliv přes mobilní telefon s daty nebo na Wi-Fi. To představuje takřka neomezené možnosti obsluhy, otvírání na dálku a vytváření či mazání uživatelů v reálném čase.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Výběr z různých typů produktů STAR Smart, které lze, podle jejich velikosti, tvaru a možnostem instalace i více způsobům ovládání – namontovat kamkoliv – vám umožňuje SKUTEČNĚ komplexní pokrytí veškerých vchodů, průchodů či vjezdů v objektu. Ať už se jedná o vchodové portály, vrata, brány, závory, výtahy, vnitřní trakty budov, nebo jen jedny dveře od bytu.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Vše je neuvěřitelně snadné! Na portálu výrobce si vytvoříte vlastní účet, do kterého zaregistrujete zakoupený produkt, stáhnete si aplikaci, do které tento produkt napárujete a již můžete směle fungovat.

K registraci i mobilní aplikaci STAR master jsou podrobné návody a vše je srozumitelné. K samotné montáži mají veškeré produkty instalační manuál a zdatní technici si je zvládnou namontovat i sami. I tak doporučujeme konzultaci a odbornou montáž. K chytré klice je například nutné pořídit i novou cylindrickou vložku, popř. i samozamykací zadlabací zámek.

Produkty STAR Smart je NAVÍC možné integrovat do většiny rezervačních (PMS) systémů na českém trhu. Lze je tedy použít i pro penziony, hotely, apartmánové domy a airbnb ubytování. Díky tomu si majitelé nemovitostí mohou snadno vyřešit správu přístupů pro své hosty.