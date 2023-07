Hlodavci, ať už jsou to krysy, myši, potkani nebo hraboši, se často stávají nevítanými nájemníky v našich domovech, garážích nebo sklepech. Zvláště v Praze, kde je hustá zástavba, je toto problém značně zvýšen. Pokud se neřeší včas, mohou způsobit značné škody a představovat i zdravotní riziko.

Foto: Zadavatel

Nejčastěji postižená místa hlodavci v Praze

V Praze existují konkrétní lokality, které jsou více vystaveny přítomnosti těchto škůdců. Hlodavci mají tendenci vyhledávat specifické typy prostředí pro život a hnízdění.

Sklepy a podzemní prostory

Hlodavci jsou zvláště přitahováni k nevyužívaným, tmavým a vlhkým prostorám. Sklepy činžovních, panelových a rodinných domů, spolu s jinými podzemními prostory jako jsou garáže a technické místnosti, poskytují ideální úkryt a možnosti hnízdění pro tyto škůdce​​.

Prodejny, jídelny, a restaurace

Místa, kde se manipuluje s potravinami, jako jsou prodejny, jídelny a restaurace, představují pro hlodavce lákavý cíl. Poskytují jim snadný přístup k potravě, což je pro ně velkým lákadlem​.

Obchodní a veřejné komplexy

Velké budovy jako obchodní a veřejné komplexy nabízejí mnoho skrytých míst, které mohou sloužit jako úkryty pro hlodavce. Tyto široké prostory umožňují hlodavcům skrývat se a množit bez rušení​.

Ubytovací zařízení

Hotely, hostely a další ubytovací zařízení mohou být pro hlodavce také atraktivní, zejména pokud jsou tam dostupné potraviny. Hlodavci se mohou snadno zavléct do těchto prostor a vytvořit zde stálou kolonii​​.

Proč je deratizace důležitá?

Deratizace je proces likvidace a omezování výskytu hlodavců. Je součástí ucelené ochrany proti veškerým možným škůdcům, kterou označujeme jako DDD - deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Hlodavci představují značné riziko, neboť často přenášejí různá infekční onemocní.

Jaké hlodavce najdeme v Praze?

Hlodavci v Praze a okolí se různí, ale někteří jsou častější než ostatní. Nejčastěji se setkáme s těmito druhy:

- Potkan obecný

- Myš domácí

- Krysa obecná

- Hraboš polní.

Každý z těchto hlodavců má své specifické chování a způsoby, jak se dostávají do našich domovů.

Potkan obecný

Potkani jsou velmi přizpůsobiví a inteligentní. Mohou se dostat do vašeho domu různými způsoby, včetně prostřednictvím kanalizace, stěn nebo dokonce střechy.

Myš domácí

Myši jsou menší a lehčí než potkani, což jim umožňuje dostat se do míst, kam by se potkani nedostali. Mohou se dostat do vašeho domu skrze malé otvory a praskliny.

Krysa obecná

Krysy jsou podobně jako potkani velmi přizpůsobivé a mohou se dostat do vašeho domu různými způsoby.

Hraboš polní

Hraboši jsou menší než ostatní hlodavci a často žijí venku. Ale v zimě mohou hledat teplejší útočiště, jako jsou domy a byty.

Jak se chránit před hlodavci?

Jakmile se hlodavci dostanou do vašeho domu, může být těžké se jich zbavit. Nejlepší je prevence. Zde jsou některé tipy, jak se chránit před hlodavci:

- Uzavřete všechny otvory a praskliny, kterými by se mohli dostat dovnitř.

- Udržujte svůj domov čistý a nepořádek na minimum. Hlodavci hledají místa, kde se mohou skrýt.

- Pravidelně vyhazujte odpadky a udržujte kbelíky na odpadky uzavřené.

- Neukládejte jídlo na místech, kde by k němu mohli hlodavci snadno přistupovat.

Pokud se vám i přes všechny preventivní opatření podaří dostat hlodavci do domu, je nejlepší obrátit se na profesionály.

Jak se zbavit hlodavců?

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zbavit hlodavců, je kontaktovat profesionální deratizační službu. Profesionální deratizátoři mají zkušenosti a nástroje, které jsou potřebné k efektivnímu a bezpečnému zvládnutí problému s hlodavci.

V Praze je mnoho deratizačních firem, které nabízejí rychlou a efektivní službu. Jedním z příkladů je firma ASD SERVIS, která nabízí deratizační služby po celé Praze s dojezdem do 2 hodin od zavolání. Jejich vyškolený tým provádí likvidaci hlodavců v domácnostech i ve firmách se 100% zárukou. Zasažený objekt důkladně prohlédnou, zhodnotí situaci a předem se s vámi domluví na ceně za zákrok za deratizaci. Následně rozmístí speciální pasti a poradí vám, jak dále postupovat a čeho se pro příště vyvarovat.

Jak často by měla probíhat deratizace?

Frekvence deratizace závisí na závažnosti situace. Při akutním přemnožení hlodavců se deratizace provádí třikrát za sebou v daném časovém intervalu. Vhodné je ovšem dvakrát do roka provést také preventivní zákrok, který je vždy účinnější než řešení nepříjemných následků.

Závěrem, hlodavci mohou být významným problémem pro mnoho Pražanů. Je důležité rozpoznat rizika, která s nimi souvisí, a podniknout kroky k jejich odstranění. Ať už volíte prevenci nebo potřebujete řešit stávající problém, mějte na paměti, že profesionální deratizační služby jsou zde, aby vám pomohly.

