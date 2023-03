Plzeňská společnost KONPLAN, engineerignová firma zabývající se projektováním nápojových linek, se letos ambiciózně zapojila do iniciativy Evropské komise s názvem: Rok 2023 - Evropský rok dovedností. A to z jednoho prostého důvodu – firma dlouhodobě investuje nemalé částky do osobního a profesního rozvoje nejen svých zaměstnanců.

Standardem společnosti KONPLAN je poskytování intenzivní podpory

při zvyšování kompetencí tzv. soft a hard-skills školeními, individuálními vzdělávacími kurzy, leadership programy aj., čímž značně přispívá k profesnímu růstu a prohlubování kvalifikace svých lidí. Pravidelně školí a organizuje kurzy

a workshopy podporující nejen profesní sféru zájmu, ale i témata

týkající se osobního zdraví.

Firma pečlivě zaškoluje nováčky pro jejich plynulejší zapojení do projektů

a to přirozeně i ty, kteří se rozhodli v rámci firmy pro změnu profese.

„Ochotně pracujeme s ‚interními přesuny‘ našich zaměstnanců napříč odděleními firmy. Pokud někomu tzv. ‚nesedne“ jeho původní pracovní zařazení, kolektiv či projekt, KONPLAN je nakloněn těmto lidem nabídnout jiné, odpovídající uplatnění v rámci jiného týmu k maximální spokojenosti všech stran“, nastiňuje příklady z praxe HR manažerka Marie Halušitzová.

Třebaže s firmou primárně rezonují témata spíše technická, své uplatnění zde může najít i člověk zdatný ve strategickém nákupu, financích nebo logistice.



Svou podporu inkluze do profesního prostředí a zvyšování kvalifikací v různých oborech poskytuje KONPLAN i externím spolupracovníkům, mezi nimiž tvoří významnou skupinu studenti středních a vysokých škol.



Způsoby, jakými firma podporuje vzdělávání studentů, vysvětluje Eva Černá Rukavička, HR Marketing specialista: „Intenzivně spolupracujeme se středními

a vysokými školami Plzeňského regionu, a to řadou forem během celého školního roku, resp. semestrů. Vrcholí přípravy na pravidelné vstupy našich odborníků z KONPLANu do výuky a kompletace výukových plánů pro střední školy, na kterých se podílí naši inženýři. Jde o to, aby byla výuka na školách zaměřena na to,

co studenti v praxi opravdu využijí. Díky tomuto přístupu pak speciálně mladí lidé získávají relevantní dovednosti pro potřeby trhu práce. U nás v KONPLANu následně těmto studentům a absolventům pomáháme najít uplatnění, a to s individuálním přístupem a flexibilní formou. Dle možností a zájmu ze strany studenta nabízíme odbornou praxi, placenou brigádu, konzultaci závěrečné práce, stipendijní program

a pracovní úvazky od Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti

až po práci na plnohodnotný pracovní poměr.“

Jedním z dalších, tentokrát nevšedních, příkladů podpory v oblasti externího vzdělávání ze strany KONPLANu, je sponzoring školy videomappingu,

který se představí v rámci Plzeňského festivalu světla BLIK BLIK 2023

vednech 24. - 25. března.



Velikou motivací firmy je podpora návratu rodičů malých dětí zpět

do pracovního procesu na částečný či zkrácený úvazek. Také těm poskytuje firma řádné zaškolení do nových systémů a technologií, čímž umožňuje plynulé navázání na vlnu aktuální digitální transformace. KONPLAN současně nabízí benefit v podobě home-office dle individuálních potřeb a upřímně ctí sladění pracovního života s rodinou.

Firma poskytuje atraktivní pracovní příležitosti nejen občanům České republiky, ale je otevřena i uchazečům o práci z celé EU či „třetích zemí“. Největší poptávka je nyní zejména po profesích v oblasti IT. A právě pro ty má KONPLAN aktuálně 30 atraktivních nabídek pozic v oddělení Software Development. Důkazem toho, že firma „žije, co hlásá“, jsou 3 noví kolegové právě ze zemí třetího světa.

I pro ně, stejně jako všechny zaměstnance, má KONPLAN k dispozici další benefit, a to v podobě jazykových kurzů nebo školení k potřebnému zvyšování odborné kvalifikace.

Toužíte i Vy po nové příležitosti? Hledáte pracoví místo, kde se můžete vzdělávat, růst, získávat nové kompetence nebo se zatím „jen“ rozhlížíte

na trhu práce?

Pak rozhodně přijďte 15.3.2023 na Veletrh pracovních příležitostí v Plzni

na ZČU, kde se s KONPLANem můžete neformálně seznámit a probrat

se zástupci jednotlivých oddělení své možnosti uplatnění. Třeba zjistíte,

že právě zde na Vás čeká šance zajímavé práce s možností kariérního, profesního i osobního rozvoje.

A v čem je KONPLAN „jiný“?



Společnost KONPLAN je – s trochou nadsázky – synonymem „přítomné“ budoucnosti. V ní již dnes vznikají nejnovější technologie s celosvětovým dopadem na lidské životy a širokým portfoliem činností, které opravdu dávají smysl. A to není klišé! Věděli jste, že díky nápojovým linkám projektovaným v KONPLANu mají lidé po celém světě dostupné nejen nápoje, ale také tekuté potraviny, hygienické prostředky či léky? Lákalo by vás vidět,

jak se virtuální vývoj následně promění v plně funkční nápojovou linku? Chtěli byste i Vy být tvůrci a modelovat špičkové návrhy ve 3D softwaru a mít možnost si následně „osahat“ samotnou linku, kterou vyrobí mateřská firma KRONES v Německu? Pak jste tu správně – vítejte v budoucnosti, vítejte v KONPLANu!

