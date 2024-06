Pravidelně jim dodávejte postřikem vápník a upravte půdní podmínky!

Foto: AgroBio Opava, s.r.o.

Nedostatek vápníku se velmi často vyskytuje u plodové zeleniny (rajčata, papriky, okurky), u jablek nebo u révy vinné. U plodové zeleniny se tento nedostatek projevuje jako suchá hniloba konců plodů (hnědé měkké skvrny, zejména na konci plodů nebo na místech spojených s druhým plodem). U jablek jde o hořkou skvrnitost (pihovitost) jablek (na slupce jsou hořké hnědé skvrny) a u révy o odumírání třapiny hroznů (hnědofialové až hnědočerné skvrny, dochází k vadnutí a zasychání celých hroznů).

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Poslední dobou je tento výživový problém spojován také s nevyrovnanými půdními podmínkami rostliny (přílišné velké sucho nebo přemokření, těžká půda, aj.). Častější problémy se vyskytují u rajčat pěstovaných v nádobách, v květináčích, kde mají omezený životní prostor a jsou náchylnější na tyto půdní výkyvy.

Nedostatku vápníku je důležité předejít. Při výskytu je na záchranu plodu již pozdě. Pro vyrovnané půdní podmínky doporučujeme přidat do půdy, substrátu mykorhizní houby a užitečné bakterie. Zlepšují půdní prostředí a přispívají k vyrovnaným půdním podmínkám pro rostliny. Mykorhizní houby žijí v symbióze na kořenech rostlin a vytváření další „náhradní“ kořenový systém. Bakterie rozkládají organické zbytky v půdě a zpřístupňují živiny pro rostlinu. Navíc některé bakterie vážou vzdušný dusík, tj. podporují růst rostlin. Doporučujeme INPORO Micomix (směs mykorhizních hub, bakterií a mikroprvků) nebo INPORO Nitromix (směs mykrozhizních hub a PGPR bakterií = komplex probiotik pro růst rostlin).

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Pro dodání vápníku přímo do plodů zeleniny, je důležitý postřik celé rostliny speciálním kapalným hnojivem WUXAL SUS Kalcium. S postřiky je dobré začít již od doby nasazování plodů a pokračovat co 7-10 dnů až do sklizně.

Více na agrobio.cz.