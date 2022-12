Polovina Čechů věří, že zlomené srdce přináší fyzickou bolest. S tímto stavem se v nějaké formě setkal každý, ať už si ho prožil, nebo viděl u svých blízkých. Podle lékařů se jedná o opravdovou diagnózu a silný emoční stres může mít dopad na fyzické zdraví.

Foto: Huawei Technologies (Czech)

Emoce versus srdce

Dokážeme své fyzické srdce ovlivnit tím, co cítíme? Rozsáhlá studie zaměřená na zdraví srdce, kterou nedávno uskutečnil Huawei, přišla se zajímavým výsledkem. Až 90 % dotázaných v České republice si uvědomuje, že psychický stav ovlivňuje naše srdce a srdeční rytmus. A až 49 % Čechů věří, že zlomené srdce skutečně bolí.

Ačkoliv se v lékařské praxi termín “zlomené srdce” příliš nepoužívá, v odborné terminologii svůj název má. Tento stav se nazývá Takotsubo, nebo-li kardiomyopatie. Jde o srdeční dysfunkci, často způsobenou silným emočním stresem nebo negativními emocemi, které mají reálný dopad na fyzický stav našeho srdce. Syndrom Takotsubo je dokonce považován za lékařskou diagnózu, která může mít podobné příznaky jako srdeční infarkt.

Srdce je nenahraditelný sval, který musí fungovat jako hodinky. A pracuje neustále – časem se však opotřebovává a stárne stejně jako náš organizmus. Kardiologové se shodují v jednom: čím dříve se o své srdce začneme starat, tím lépe.

Zdroj: Huawei Technologies (Czech)

Srdce na prvním místě

Průzkum, který proběhl ve více evropských zemích, ukázal, že srdci většina lidí nevěnuje zdaleka takovou pozornost, jakou by si zasloužilo. Česká data jsou alarmující: 33 % Čechů se domnívá, že se o srdce stačí starat až po 40. roce života. Hypertenze (vysoký krevní tlak) je přitom u mladých lidí zcela běžná: postihuje 1 z 8 dospělých ve věku 20 až 40 let.

Základem je pravidelné měření EKG (elektrokardiografie), díky kterému je možné předejít mnoha kardiovaskulárním onemocněním. Dobrou zprávou je, že pro sledování zdraví srdce již není potřeba vysedávat v čekárně u lékaře ani absolvovat náročná vyšetření. V domácích podmínkách vám postačí i běžná technologická pomůcka, kterou jsou chytré hodinky.

Základními funkcemi jako je měření tepu či kroků, dnes disponují už i ty nejlevnější modely. Přední výrobce Huawei však zašel ještě dál a svým letošním modelům nadělil několik důležitých funkcí navíc:

Huawei Watch GT 3 Pro zvládnou i měření EKG, které se následně uloží do aplikace v chytrém telefonu a vy tak budete mít naměřené údaje kdykoliv k dispozici. Hodinky mimo jiné umí změřit saturaci kyslíku v krvi i úroveň stresu, což jsou faktory, které mají na zdraví srdce velký vliv. Jedno zařízení tak dokáže důkladně sledovat zdraví vašeho srdce, protože právě srdce je to nejvzácnější, co máme.

Huawei Watch D umožňují navíc měření krevního tlaku. Přicházejí se speciálním řemínkem, který funguje podobně jako manžeta klasického tlakoměru. V porovnání s konkurenčními modely, které využívají senzor a vyžadují kalibraci s tlakoměrem, zajišťují velmi přesné výsledky. Měření trvá zhruba 30 vteřin a výsledky se poté automaticky zobrazí i v připojené aplikaci Huawei Health (Zdraví), stejně jako další data související s monitoringem vašeho zdraví. Můžete kontrolovat jak EKG, tak krevní tlak na zápěstí v reálném čase a budete vždy informováni o zdraví svého srdce.

Zdroj: Huawei Technologies (Czech)

Zdraví pod kontrolou

Není potřeba připomínat, že onemocnění je mnohem snazší předcházet než ho pak léčit. Klíčem k tomu je především zdravý životní styl a prevence zejména kardiovaskulárního systému. I v tomto mohou pomoci technologie – již zmíněné modely chytrých hodinek Huawei Watch D a Huawei Watch GT 3 Pro nabízející i funkci trojlístek zdraví, který můžete kontrolovat po otevření aplikace Huawei Health (Zdraví) nebo přímo na displeji hodinek.

Trojlístek rozkvete pokaždé, když uživatel dokončí jedno nebo více aktivit, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, jako např. pravidelný spánek, procházka s dosaženým počtem kroků nebo dodržení pitného režimu v průběhu dne.

Všechny údaje se automaticky uloží do aplikace Huawei Health (Zdraví), ke které máte kdykoliv přístup ze svého smartphonu, bez ohledu na to, zda jde o telefonu Huawei nebo jiný Android či iOS telefon.

Zdroj: Huawei Technologies (Czech)